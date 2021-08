Daniel Špinar po kritice ředitele sám předčasně končí v Národním divadle

„Odvedl zde velký kus práce, která je náročná a únavná,“ uvedl v oficiálním vyjádření generální ředitel Národního divadla Jan Burian. „První česká scéna se nemůže změnit v autorské divadlo. Významnou částí své tvorby musí zůstat moderním interpretačním divadlem a mít pevný soubor složený z vůdčích hereckých osobností,“ dodal Burian. Činohra Národního divadla má podle své internetové stránky aktuálně na repertoáru osm inscenací, které Daniel Špinar režíroval.

„V řádu týdnů bude sestavena komise. Pro konkurz budou osloveny osobnosti, které za sebou mají úspěšné působení v českých divadlech. Nový umělecký ředitel povede soubor Činohry od září 2022,“ uvedl k dalšímu postupu mluvčí scény Tomáš Staněk.



Náhlá změna přitom přichází jen měsíc poté, co Daniel Špinar v Českém rozhlase Jana Buriana zkritizoval za způsob vedení katedry na DAMU. Špinarovi taktéž vadilo, že Burian vedle vedení první scény působí na DAMU už třicet let a mandát mu byl prodloužen. „Letos mu to bylo prodlouženo o další čtyři roky. To je něco, co je pro mě nemyslitelné. Proto teď řeším, co dál. Aby se společnost posunula a nebyli tu lidé, kteří sedí takzvaně na prameni taková desetiletí a ovlivňují celou mikroflóru divadla,“ sdělil ve vysílání.

„Ukončil jsem to sám,“ potvrdil Špinar. „Celé to souvisí s kauzou #nemusistovydrzet a celým divadelním establishmentem, na který jsem byl schopen se dívat poměrně zblízka,“ uvedl. Zmíněná kauza vyvrcholila nedávnou performancí na DAMU, kde se studenti vyjádřili kriticky k atmosféře ve škole. Sám Špinar se za studenty postavy a zmínil sexismus, šikanu a manipulaci. „Jsem natolik znechucen, že v tom chvilku nechci být.“



Špinar tedy svůj záměr ukončit předčasně mandát oznámil řediteli Janu Burianovi sám. „On s tím souhlasil. Je to logické, nemůžeme tu teď spolu dva roky tímto způsobem fungovat. Kauza je ale strašně hluboká a souvisí se studenty DAMU. On tu katedru vede třicet let,“ dodal.

Burianovo vyjádření ohledně přerodu Činohry Národního divadla na autorské divadlo považuje Špinar za nesouvisející. „To je úplně mimo mísu, činohra má být autorská. Proto české divadlo vypadá, jak vypadá. Vede to tady několik konzervativních a zkostnatělých lidí. Vůbec nevidí a neakceptují, jakým způsobem se divadlo vyvíjí jenom v Evropě,“ uvedl dále Špinar. Vadí mu, že moderní kreativní tvůrci nemají v takovém nastavení šanci. „Proto tady například máme v Divadle na Vinohradech premiéru Slaměného klobouku a Obchodníka s deštěm. Stále se tu omílají ty samé klasiky dokola a tím se ničí vkus diváctva.“

Špinar je uměleckým ředitelem Činohry Národního divadla od září 2015, ve výběrovém řízení o rok dříve zvítězil nad dalšími kandidáty - dramatikem a režisérem Davidem Drábkem z královéhradeckého Klicperova divadla a režisérem Ivanem Krejčím z ostravské Arény. Mandát mu vedení první scény po pěti letech prodloužilo. Špinar tak měl být šéfem činohry až do roku 2023, skončí tedy o tok dříve.