Proč představení končí?

V tuto dobu je pro nás celý repertoár neudržitelný a provozně strašně nákladný. Od prosince až do října proto budeme derniérovat celkem šest titulů, po Roots to budou Honey, Memories of Fools, ADHD, Batacchio a Isole.

Cítím strašnou únavu. Byl to extrémní stres, ale jsem hrdý na své lidi. Rosťa Novák principál Cirku La Putyka