Putyka pomůže v nemocnicích. Neraďte, že máme jít za kasu, říká Novák

Pražské Rudolfinum se přidalo k akci Majáky české kultury, kterým zavřené kulturní instituce napříč zemí ukazují místa, kde by se za normálního stavu večer hrálo (12. října 2020).

Jako majáky se v pondělí večer se po celé zemi rozsvítilo více než sto divadel, koncertních hal a dalších koncertních institucí, aby ukázaly, kde všude by se za normálních okolností hrálo. Za projektem stojí iniciativa #kulturunezastavíš, kterou už během jarního uzavření rozběhl soubor Cirk La Putyka a jeho lídr Rosťa Novák.

Ten je i v případě druhého uzavření divadel a kin plný nápadů, jak práci svého souboru dostat k divákům. „Na jaře jsme měli Cirk La Putyka (A)live,“ vzpomněl na jarní platformu, kdy divadelníci udržovali kontakt s diváky díky streamům a videoprodukci. „Nyní je to Cirk La Putyka (A)sleep. Jde o živý vstup na jeviště Jatek78, který bude po celou dobu zavření divadla snímat jeviště a prázdné hlediště,“ popisuje Novák. Divák se tak může ke streamu kdykoli připojit a sledovat, co se zrovna v pražském prostoru Jatka78, kde La Putyka sídlí, děje. „Porady, produkce, tréninky a zkoušení. Prostě vše, co bude ještě v tu dobu povolené,“ vyjmenovává Novák, co vše bude k vidění.

Na Jatkách dále chystají nejrůznější happeningy, do ulic se však podobně jako na jaře zatím La Putyka nechystá. „Plány do veřejného prostoru máme, ale open-air show chceme dělat až v prosinci. Schováváme si to až na ten nejkrutější měsíc,“ glosuje Novák.

Dalším chystaným projektem je takzvaná Ústředna, kde budou moci diváci dvacet čtyři hodin v kuse moci volat svým oblíbeným členům souboru. „Jednodenní nonstop happening. My budeme zpívat, číst knihy nebo vyprávět příběhy,“ popisuje lídr novocirkusového souboru. Vedle přímého zavolání může divák i zanechat vzkaz na sociálních sítích, aby herci zavolali někomu třetímu. „Třeba tátovi nebo babičce, která je doma sama.“

Pomoc nemocnicím

Nejde ale jen o umění. Soubor dále oslovil vedení nemocnic s nabídkou pomoci. „Z Nemocnice Na Bulovce už přišel požadavek, potřebují šestnáct lidí. Alzheimercentrum jich pak využije devět,“ hlásí Novák. „Vyšleme každého, kdo se na to cítí. Je jedno, zda je to umělec, člen techniky či produkce. Doufáme, že zase někdo nebude říkat, že je nás hodně a ať raději jdeme pracovat někam za kasu,“ dodává.

Cirk La Putyka dále chystá projekt čistě na podporu seniorů. „V našem studiu nahrajeme vzkazy, četbu, naše životní příběhy, které budeme distribuovat do domovů důchodců. Nyní sháníme techniku, ze které jim to budeme pouštět,“ popisuje Novák, jenž doufá, že současné aktivity budou v době povinné nečinnosti sloužit i jako výzva ostatním souborům.