Bordel zvaný socialismus. Na 70. léta se raději díváme s úsměvem, míní Noha

Podle své stejnojmenné knihy ji zde totiž režíruje Robert Bellan. „Naše inscenace vychází převážně z prvního dílu,“ upřesňuje herec Leoš Noha, který se v divadelní verzi objeví. „Nechtěl bych vyloženě prozrazovat děj, půjde prostě o retrokomedii. Začínáme v roce 1976 a končíme v roce 1980,“ naznačuje.



Noha se objeví hned v několika rolích. „Hraji ředitele školy, fotbalového trenéra, otce, doktora Cvacha,“ vypočítává. „Všichni jich máme několik krom Zbyška, který je právě ten Normální debil,“ dodává v narážce na hlavní úlohu Zbygniewa Kaliny.

A proč se představení, potažmo kniha, jmenuje právě takhle? „Rodiče jistého Norberta Intribuse, tedy hlavně otec, jej tak častují. A protože je jeho otec Slovák, říká doopravdy: Normalni debil,“ vysvětluje Noha, který sám své dětství prožil v zobrazované době.

„Našel jsem tam toho spoustu, něco jsem i upravoval, protože jsem si to pamatoval lépe než autor. Jsem ročník 68, takže jako pamětník jsem si něco v tom bordelu zvaném socialismus odkýval,“ popisuje a dodává, že diváci nepřijdou ani o „příšerné silonové košile, co se v té době nosily“.

Dá se od představení čekat i nějaká kritika tehdejších pořádků? „Lehce. Lidé se dneska na tu dobu raději dívají s úsměvem. A navíc nám ji stále připomíná naše vládnoucí garnitura. V představení nejsou žádní zlí estébáci podobní těm, co nám šéfují. Což je trochu škoda, ale díky tomu na to asi lidé budou chodit. On se nikdo moc bát nechce,“ uvažuje herec.

Vedle Divadla Gong, kde měla novinka v pátek večer premiéru, ji bude zřejmě možné v létě vidět i na přidružené Letní scéně Harfa.