RECENZE: A do pyžam! Nohovi s Langmajerem ostatní jen přihrávají

10:58 , aktualizováno 10:58

Letní scéna Harfa to avizuje už v anotaci: „Jedna z nejúspěšnějších komedií známého autora Marca Camolettiho si neklade jiný cíl než pobavit diváka za pomoci smršti zmatků a kamufláží, v nichž však divák neztratí nit.“ To je ve zkratce letošní premiéra A do pyžam!, kterou zahájilo letní hraní na OC Harfa už svou osmou sezonu.