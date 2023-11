Zemřel Milan Duchek, herec známý z filmů Vrchní prchni! či Pěsti ve tmě

Informaci potvrdil serveru TN.cz herec Ladislav Ondřej. „Je to pravda. Milan Duchek byl můj dlouholetý kamarád, kolega z divadla a z představení. Více než 11 let jsme spolu jezdili různá představení. Pro mě byl dobrým kamarádem. Byl to hodný člověk,“ řekl Ondřej.

Herec Milan Duchek zemřel ve čtvrtek 2. listopadu. „Měl vážnou nemoc, opravdu vážnou. A vlastně ji měl dva roky a léčil se s ní,“ okomentovala situaci herečka Michaela Dolinová.

Duchek se objevil v řadě velkých filmů, například Vrchní, prchni! (1980) nebo Pěsti ve tmě (1986) a zahrál si také v několika televizních seriálech. Mezi známější patří například Vyprávěj, Doktoři z Počátků nebo Modrý kód.

Rodák z Berouna vystudoval pražskou hereckou konzervatoř a poté nastoupil do svého prvního angažmá v Krajském divadle Příbram, kde započal svoji hereckou kariéru. Od poloviny 80. let pak hostoval v řadě divadel. Intenzivně se věnoval také inscenacím pro děti.