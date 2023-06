Zemřel Dušan Matouš. Severočeský herec si zahrál ve Slunečné i Modrém kódu

Smutnou zprávu na svém facebookovém profilu zveřejnilo litvínovské Docela velké divadlo. „Dne 9. června 2023 zemřel ve věku 60 let člen jeho uměleckého souboru pan Dušan Matouš. Na scéně DVD vytvořil několik krásných rolí a mladým hercům pomáhal s jevištní řečí. Chybíš nám, Dušane a jsme rádi, že máme už navždycky uchovaný Tvůj hlas v představeních Betlémská hvězda a Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Pozdravuj v hereckém nebi. Tvoje divadlo,“ uvedla litvínovská scéna, kde Matouš působil od roku 2017.

Ještě za minulého režimu působil roky v mosteckém divadle, v roce 1992 stál u zrodu Radia Most a následně se věnoval moderování v éteru i na společenských akcích.

Web Docela velkého divadla uvádí, že Matouš taktéž působil v muzikálových produkcích v Plzni, Teplicích a Mostě. „Byl u zrodu Rádia Most, pracoval jako tiskový mluvčí Autodrom Most a připravoval zprávy i pro reportáže města Mostu. Vedení města vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a nejbližším přátelům,“ uvedlo pak na svém facebooku Statutární město Most.

Matouš se už jako malý objevil v dětském komparzu Jasného klasiky Všichni dobří rodáci. Následně si zahrál v seriálu Chlapci a chlapi a poslední roky se objevoval v současných seriálových produkcích. „Zlý celník v Ohnivém kuřeti a vágus Leoš z ubytovny v Ulici. Seriálové produkce pokračují v nabídkách, takže v poslední době přišel i nevrlý pacient Vácha v Modrém kódu, lékař v seriálu Krejzovi a jeden z klubu rytířů hranatého stolu ve Slunečné,“ vypočítává jeho role litvínovské divadlo.