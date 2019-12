Metr od diváka stačí, líčí Cibulková. Lidský hlas se bez telefonu obejde

„Netvrdím, že se proměňuje láska, ale proměňují se naše vztahy. V naší produkci o telefonát rozhodně nepůjde, chtěli jsme se přiblížit dnešku,“ potvrzuje Cibulková. „Když ráno odcházíte do práce, vedete vnitřní monolog s tím světem, do kterého míříte. A pak už do něj vstoupíte s něčím, co se vám odehrálo v srdci. Na tom je postaven náš příběh. Lidský hlas není jen verbální projev, jde o vnitřní životní stav,“ naznačuje herečka k novince, kterou ve čtvrtek uvede Viola v premiéře.



Právě na této scéně přitom francouzskou hru proslavila v roce 1971 nezapomenutelným výkonem Jaroslava Adamová v režii Josefa Henkeho. „Já jsem si zhruba v té době dělala u nás na vsi panenky z polínek. O existenci Lidského hlasu jsem nic netušila, měla jsem ten svůj vnitřní dětský, který mne vedl,“ směje se Cibulková a upozorňuje, že se na látku, kterou má zpracovat, nikdy předem nedívá.

„Bojím se srovnávání. Možná to je podprahový reflex, protože si myslím, že každá taková práce vyžaduje autentičnost. Originalita tkví v tom, že se nemusíte zaobírat tím, kdo, jak a kdy to zpracoval. Pak se dopouštíte vnitřního okleštění. S každou divadelní prací začínám od nuly – jako bych nic neuměla a nic neviděla. A o tu originalitu se nikdy nechci připravit,“ vysvětluje.

Specifické intimní prostředí Viole Cibulkové problém nedělá. „Nerozeznávám velké a malé jeviště, mým úkolem je hrát co nejlépe a je mi jedno, zda je to pro šest set diváků ve velkém klasickém kamenném divadle, nebo zda mi divák, jak se říká, vidí až do nosu. Důležité je nevstupovat do jeho aury a aby on nevstupoval do té mé. Metr ve Viole, který nás dělí, mi stačí,“ říká herečka, pro kterou půjde už o třetí práci na této scéně.

Přesně před osmnácti lety se tu objevila s Miroslavem Etzlerem v brilantním zpracování Villonových balad Všechno jen do putyk a ženským!

Je to ovšem poprvé, co Cibulková spolupracuje s profesorem Horanským. „Byl to model, který jsem dosud ve své praxi nezažila,“ vysvětluje k přípravám trvajícím rok. „Postup to byl přepůvabný, protože jde o hru o lásce a pětiletém vztahu. A délkou příprav jsme se s panem Horanským v podstatě takovými partnery stali,“ dodává.

Po premiéře lze Lidský hlas ve Viole zhlédnout po Novém roce 15. či 22. ledna.