Ve svém Rozmarném létu Viola prozradí, jak je krásné býti kadeřavým

Příchod léta oslaví v pražském Divadle Viola stylově. Jako poslední novinku sezony zde představí divadelní adaptaci Vančurovy nejznámější novely Rozmarné léto vydané roku 1926.

„Ještě když jsem byl v divadle na Kladně, tak jsme na Malé Straně v Maltézské zahradě, což je za takzvanou Lennonovou zdí, Rozmarné léto hráli. Mám na to hezké vzpomínky,“ popisuje Vladislav Beneš, který tehdy hrál Arnoštka.

„Naučil jsem se tenkrát kvůli roli chodit po provaze. To zde ovšem z technických důvodů nešlo, takže jsem nakonec chodil právě po Lennonově zdi,“ vzpomíná herec. V novém nastudování se Beneš pro změnu objeví v roli abbého. „Myslím, že tady nejde o nějakou složitou psychologii postav. Vančura si s myšlenkami a hlavně slovy nádherně hraje, je to lahoda pro ucho i pro ducha,“ říká k přípravě.

„I jednoduchým věcem něco dodá tak, že se z nich stanou okřídlené věty,“ pokračuje a vedle slavného bonmotu „tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“ zmiňuje i další klasiky: „Hezkých holek je šlakovitě málo, avšak jsou“ či „jak je krásné býti kadeřavým“. Diváci se tak v nové verzi mohou ponořit do řeky Orše v Krokových Varech, kam Vančura své Rozmarné léto po tři chladné červnové dny zasadil.

Jiná práce

Vedle Vančurova originálu si nemenší slávu vydobyla filmová adaptace Jiřího Menzela z roku 1968 s Rudolfem Hrušínským a Vlastimilem Brodským, Beneš se ovšem srovnání nebojí. „To je každého věc. Film má jiné obrazové prostředky, my to děláme ve Viole, kde jde spíše o zvuk a slovo,“ říká. V komorní Viole čeká Beneše trochu odlišná tvorba, než na jakou je zvyklý z domovského Národního divadla. „Je to samozřejmě jiná práce, ale herectví má mnoho variant,“ nevidí v tom problém.

Spolu s Vladislavem Benešem si v Rozmarném létu zahraje Zdeněk Maryška, Václav Helšus a Zuzana Slavíková. Režie se chopil Michal Pavlík. Premiéru Viola chystá na tuto neděli, první repríza je ovšem v plánu až 16. září. Do konce této sezony totiž stihne pražské divadlo už jen jedno uvedení jiné letošní novinky, a sice Hodiny diplomacie s Janem Šťastným a Hanušem Borem.