Návrat před diváky. Kaleidoskopem chce La Putyka lapit kouzlo okamžiku

Představení Kaleidoscope vznikalo právě za ztížených jarních podmínek. Režisér Maksim Komaro totiž své svěřence režíroval z Helsinek pouze skrze on-line platformy.

„Kdo to nezkusí, nepochopí, jaké to je. Vidíte pouze to, co vám umožňuje úhel kamery. Nevidíte, že za kamerou se také tvrdě trénuje a zkouší, že vedle v místnosti se šíje a vyrábí. Necítíte tvůrčí atmosféru. Jste na to sám se svým počítačem,“ popisuje úskalí nezvyklého procesu Rosťa Novák, který na otázky iDNES.cz odpověděl za vytíženého Komara.

„Je to těžší než jsme si dokázali představit,“ shrnuje a popisuje takovou režii jako absurdní, nekonformní a přinášející spoustu nedorozumění.



Slovo z titulu odkazuje ke sledování krásy a kouzla okamžiku. V novince tak novocirkusový soubor slibuje především zábavu a žádné velké filozofování.

„Představení by mělo působit lehkým dojmem. A přitom s těmi nejtěžšími prvky,“ naráží Novák na fakt, že vedle skoků na trampolíně či závěsné akrobacie nabídne Kaleidoscope i disciplíny dosud u La Putyky neviděné. Konkrétně takzvaný naskakovaný teeterboard či rola bola.

„Zvlášť po tomhle období se chceme bavit, chceme si představení užít spolu s diváky. Chceme slavit, že hrajeme v ohňostroji barev a výskoků,“ vysvětluje lehké ladění novinky.

Vedle nových prvků nese Kaleidoscope i další primáty. Je to první zcela venkovní představení, co La Putyka připravila; prý jej může odehrát úplně kdekoli.

„Tohle léto ukáže. Budeme hrát, kde to půjde. Jen víme, že uvnitř Jatek78 hrát nemůžeme. Tentokrát je nám i tohle divadlo nízké,“ vysvětluje Novák, proč Kaleidoscope označuje za „odlet do nových výšin“.

V představení se dále poprvé předvedou nováčci, kteří vzešli z loňského konkurzu. „Sám jsem Maksimovi obsazeni navrhl tak, aby oldschooleři dostali nový svěží vítr do plachet a mladí aby se učili, inspirovali a přinášeli energii,“ dodává Novák.

Kaleidoscope má premiéru v úterý na letní scéně Jatek78 v pražských Holešovicích.