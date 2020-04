Pak přijde děkovačka a je ticho. Novák hýří nápady i za nouzového stavu

Pokud se přitom nějakým způsobem opět nerozjede běžná divadelní produkce, hrozí jeho Cirku La Putyka, že v současné formě vydrží sotva do srpna. „Nebudeme si moci dovolit zaplatit jediného člověka. Mohl bych to udělat stejně jako Cirque du Soleil, kteří propustili většinu týmu a připravují se na bankrot, ale my na to nechceme jít jen přes finance,“ popisuje šéf souboru Rosťa Novák.

„Stáhli jsme si honoráře na šedesát sedmdesát procent. Od června už to ale budeme muset osekávat a v srpnu by už nebylo z čeho. Ale to si vůbec nepřipouštím, jedeme dál a tvoříme. Pod rouškami se všichni snažíme usmívat, být pozitivní a pomáhat,“ zdůrazňuje.



Potlesk přes monitor

Přes všechny komplikace má totiž Novák spoustu nápadů, jak o publikum nepřijít. Cirk La Putyka byl ostatně mezi úplně prvními soubory, které v březnu pružně zareagovaly a začaly nabízet program na internetu. „Říkal jsem si, že se nyní nemůžeme hroutit a že se musíme velmi rychle dostat k divákům jinak. Máme tu herce ze zahraničí, zkoušeli jsme dlouho, pojďme to teď odehrát. Dvacet čtyři hodin trvalo, než jsme sehnali kameramany, připravili stream a dali vše vědět veřejnosti. Hned ten den jsme pak přemýšleli, co budeme dělat dál,“ popisuje Novák, jak vznikl nápad odehrát plánované představení Memories of Fools bez diváků a zároveň jej streamovat.

„Hraješ představení dvě hodiny naplno pro prázdné hlediště. Pak přijde děkovačka a je ticho. Jenom kamera obchází obličeje artistů a oni se snaží tvářit, že tam sedí těch tři sta šedesát diváků. A vůbec přitom netuší, že na ně v tu chvíli kouká šedesát tisíc lidí,“ popisuje Novák emotivní závěr prvního přímého přenosu, který Cirk La Putyka nachystal hned v prvních březnových dnech plných začínajících omezení.

„Nikdo z nich to nevěděl. A my jsme u počítačů sledovali, jak lidé posílají emotikony potlesku v takovém množství, jakoby seděli v Jatkách až po střechu. Posílali i fotky, jak stojí a děkují přes monitory a televize. To bylo hrozně nakopávající a pozitivní,“ přibližuje Novák zásadní moment, který přispěl k tomu, že jeho novocirkusový soubor téměř okamžitě zahájil internetovou platformu Cirk La Putyka (A)live, kde udržuje kontakt s diváky a neustále nabízí něco nového.

„První krok bylo hraní pro prázdné jeviště. Pak ale už nebylo možné ani to, tak jsme zveřejnili záznam představení, který původně neměl spatřit světlo světa. Ovšem i když pouštíme záznam, děláme k tomu živý stream, aby zůstala alespoň špetka živé kultury. K tomu jsme dále vytvořili aktivitu Homework - posíláme umělcům po celém světě konkrétní zadání, co mají připravit. My to pak zpracujeme, sestřiháme, upravíme zvuk a v neděli odvysíláme s živým komentářem Jiřího Kohouta, který dlí v Malaze. Takhle máme program až do konce dubna,“ popisuje Novák a hlásí, že se o „homework“, tedy domácí úkol, už hlásí cizí akrobaté z celého světa.

Pokud není zrovna v Praze, připravuje přitom Novák veškeré on-line aktivity souboru z jihočeských Komářic, kde využívá zázemí uměleckého prostoru Rezi.Dance.

Jedeme dál. Kulturu nezastavíš

Dalším krokem tak byl projekt #kulturunezastavis, kdy se soubor pokoušel dostat umění do ulic, aniž by přitom porušoval nařízení a omezení. Prahu tak brázdilo auto s akrobaty a hudebníky, kteří hráli pro diváky v oknech a na balkonech. „Když diváci nemohou do divadel, jde divadlo za diváky v jejich domovech,“ znělo motto akce.

„Za poslední týden jsme odehráli dvacet koncertů, v ulicích vystupovali akrobaté a tanečníci, vyslali jsme pojízdné kino do Benešova. Tento týden projedeme opět Prahou, ale tentokrát v noci, s vážnou hudbou a tanečníky,“ popisuje Novák. „Pojedeme i Příbramí. Další týden pak plánujeme plovoucí stage na Vltavě. Jedeme dál. Kulturu nezastavíš,“ pokračuje.

„Snažíme se prostě něco vymyslet, abychom přenášeli pozitivní energii alespoň na ty, co budou koukat z oken. Je to jediná cesta,“ popisuje Novák, který tuší, že i když se karanténa uvolní, nebude regulérní návrat do divadel snadný a rychlý. „Režisér Maxim Komaro pro nás proto připravuje premiéru Kaleidoskop, představení, které se bude hrát jen venku a které bude obsahovat úplně nové akrobatické kusy, které jsme dosud nedělali. Připravujeme dále i tour po České republice, představení by mělo být možné odehrát na náměstí, na pláži, na koupališti, v lese, kdekoli…,“ hýří nápady šéf souboru.

Cesty odloženy

Z původních plánů La Putyky přitom nezbylo nic. Chystaný mezinárodní gigantický projekt Cesty se čtyřiceti artisty a pěti režiséry, který měl obsadit pražský prostor O 2 universum právě v těchto dnech, se nakonec přesouvá o celý rok. Nově je v plánu 23. - 25. dubna 2021. „Příprava trvala dva roky. Byli jsme týden před začátkem zkoušení, vyráběla se scéna, sjížděli se zahraniční artisté… To k čemu směřujeme, co má shrnout celých deset let, se najednou rozplyne. Před deseti lety bych se zhroutil a říkal si, že smysl mého života zmizel,“ popisuje Novák a dodává, že v nynější celosvětové situaci má na takovou komplikací patřičný nadhled.

Trochu nejasnější je osud projektu Don’t Quijote, kde se měl v režii dua SKUTR a spolu s Jiřím Kohoutem Rosťa Novák objevit čistě jako herec. Premiéra se přitom pro Novákovy zdravotní problémy posouvala už dvakrát. „V klidovém režimu jsem už od září. Jediné, co jsem za tu dobu odehrál, byla derniéra Black Black Woods a jednou jsem se postavil na jeviště v Up nad Down Symphony,“ popisuje Novák. „Obnovená posunutá premiéra měla být 20. července, což je myslím nereálné,“ uvažuje, ale dodává, že on i duo SKUTR přesto s uvedením počítají.

„Všichni čekáme, jak to bude. A proto musíme mít v hlavě plány nejen na den, týden, měsíc i rok dopředu, ale pro jistotu ještě všechno ve třech verzích. Ale doufám, že nás bude víc a víc v ulicích, že dokážeme lidi bavit, že dokážeme pomáhat tím, co umíme. Že dokážeme pomáhat na potřebných místech. Že i v těchto podmínkách dokážeme tvořit, být připraveni a přivítat diváka i třeba pod širou oblohou,“ uzavírá.