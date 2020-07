RECENZE: Taneční krasohled. Desetiletý Cirk La Putyka oživila čerstvá krev

Celé představení Kaleidoscope vznikalo za nouzového stavu a v podstatě z nouze. Jednotliví akrobaté trénovali své party doma, finský režisér Maksim Komaro vše dirigoval na dálku přes počítač z Helsinek. Už z takových důvodů divák nečeká výjimečnou show, spíše jen novinku do počtu, která má za úkol udržet pozornost. Takový přístup je však v případě Kaleidoscope mylný.



Soubor Cirk La Putyka loni absolvoval sérii výběrových řízení za účelem omlazení a okysličení stárnoucího souboru. Rosťa Novák proto Komarovi navrhl, aby se v Kaleidoscope některé nové tváře setkaly s ostřílenými akrobaty. Vedle zkušeného Jiřího Weissmanna se tak objevuje Adam Joura, vedle Daniela Komarova třeba Helena Nováčková. Těžko říci, zda je to čistě onou účastí nováčků, ale z představení Kaleidoscope skutečně čiší bezstarostnost, radost a čiré potěšení z akrobacie.

Show dostává svému názvu, před divákem se odehrává sled scének, kde se jednotliví performeři střídají a převlékají podobně rychle, jako kdyby divák jen hleděl skrze skutečný krasohled a otáčel jeho barevná sklíčka a kuličky. Pod obrovským růžovým slonem, který zaujme hned při vstupu, se balancuje na klavíru, míči, obřím teeterboardu, ale také se vyzývají diváci či se boxuje. To vše za tepotu hudebních tónů, který pomáhá držet show v nezastavitelném rytmu.



Kaleidoscope Cirk La Putyka premiéra 9. června 2020 režie: Maksim Komaro hrají: Nikol Fryšová, Adéla Míšková, Helena Nováčková, Naim Ashhab, Michal Boltnar, Adam Joura, Daniel Komarov, Jiří Weissmann Hodnocení­: 75 %

I díky hudbě Jana Balcara je tak Kaleidoscope vůbec jedním z nejtanečnějších kusů našeho předního novocirkusového souboru. Představení je především skvěle zrežírováno.

Komaro chce po těžkých jarních časech diváky především bavit, proto sází čistě na lehkost. Ve srovnání s často retrospektivní či filozofující produkcí La Putyky působí Kaleidoscope jako čerstvý vítr. Jednotlivé výstupy se střídají a prolínají, aniž by divák ztratil pozornost.

Pondělní repríza Kaleidoscope byla z technických důvodů přesunuta do interiéru Jatek78, ovšem jinak se představení hraje na zdejší venkovní scéně a je ho prý možné převézt kamkoli. Právě představa, jak by se barevný kaleidoskop protáčel pod hvězdnou oblohou, láká podívat se na celou show ještě jednou. La Putyce se sázka na mladou krev vyplatila, do svého druhého desetiletí vstupuje okysličená a radostně.