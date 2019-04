Polášek dirigentem s klapajícími víčky. Všechny outsidery zachrání srnky

Už předchozí lehce komiksové ztvárnění Šakalích let naznačilo, že se divadlo u Botiče po několika změnách ve vedení hodlá vydat současnějším směrem. Otázka však je, co na to řeknou tradiční diváci zavedené scény. „Nedokážu to říci na sto procent, ale myslím, že je to osloví,“ uvažuje nad novinkou herec Josef Polášek. „Srnky jsou všude vyprodané, je to moc pěkné, a myslím, že i tady se to bude líbit,“ pokračuje.



Popisuje, jak se hra Tomáše Svobody s úspěchem uvádí u nás i v zahraničí (v polském Krakově a Lodži), byla oceněna třetím místem v dramatické soutěži o cenu Alfréda Radoka a jak se dočkala i úspěšného rozhlasového zpracování. V Praze se ovšem představí úplně poprvé.

Polášek v novince o několika outsiderech a jejich „ženách, milenkách a zaučovatelkách“ ztvární dirigenta, který musí kvůli nehodě na operaci očních víček. „Ta mu nyní klapou, takže už nemůže funkci dirigenta vykonávat,“ popisuje herec svou roli.

„Každý hrdina má nějaké deficity nebo tužby. Jeden například trpí gigantismem. Vyrostl tak, že musí chodit v předklonu, protože se mu jinak závratěmi točí hlava. Díky tomu je ale výborný mykolog,“ přibližuje Polášek další tragikomickou postavu kusu. Sestavu outsiderů doplní vynálezce, který má na kontě řadu odmítnutých vynálezů, a úředník, který obsedantně podléhá svým erotickým fantaziím. Cesty všech se jedné noci nečekaně spojí a jejich příběhy najdou rozuzlení díky srnkám, které se objeví bůhví odkud. Někteří v podivuhodném ději vidí paralely s tvorbou Petra Zelenky.



Srnky si na Fidlovačce zrežíruje sám autor. Tomáš Svoboda se zde totiž v aktuální sezoně stal novým uměleckým režisérem a vystřídal Kateřinu Duškovou. Pro Poláška to není poprvé, co se setkává se Svobodou jako režisérem, ovšem poprvé hraje v jeho vlastní hře. „Kostýmy jsou velice zajímavé. Postavy na nich v některých momentech jakoby splývají s pozadím,“ naznačuje ještě něco z magické atmosféry mysteriózního kusu.

Vedle Poláška, kterého alternuje Vasil Fridrich, si v Srnkách zahrají Nela Boudová, Aneta Krejčíková, Michal Maléř, Lukáš Rous či třeba Martin Písařík.

Srnky mají premiéru v pátek a v sobotu večer, první repríza je na programu až 20. května. Představení není vhodné pro diváky do patnácti let.