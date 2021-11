Stoletá Fidlovačka. Zachránil ji tlak veřejnosti, vzpomíná Tomáš Töpfer

Ředitelem nuselské scény nejste už téměř deset let, jak na časy Na Fidlovačce takhle s odstupem vzpomínáte?

Na některé věci se nedá zapomenout. Především na znovuvybudování divadla. Což byl vlastně náš původní záměr, chtěli jsme divadlo jen obnovit. Budova byla na stržení a nám to prostě přišlo líto. Měla totiž několik zajímavostí: první divadlo v samostatném Československu a zároveň poslední dřevěná aréna v Praze. A když jsme toho docílili, tak jsme chtěli divadlo rozjet. Rozjezd ovšem trval čtrnáct let.

Šel byste s dnešními zkušenostmi do takového projektu znovu?

Možná že ano. Připadám si malinko jako obrozenec, v současné době totiž budu opravovat už čtvrté divadlo. V roce 2023 začne kompletní rekonstrukce Divadla na Vinohradech. Začalo to v Ústí nad Labem, kde jsme z bývalého kina udělali vlastníma rukama Činoherní studio. Následovala Fidlovačka a dále jsme udělali z kina Morava Komorní Fidlovačku. Opět vlastníma rukama, s celým souborem jsme malovali, černili, uklízeli, kopali. Tak tentokrát doufám, že to nebudu dělat vlastníma rukama, ale že se k tomu postaví nějaká skvělá firma. Tu ale budeme muset koncem příštího roku vysoutěžit.

V 90. letech se vám podařilo vyvolat doslova celonárodní vzedmutí, díky kterému se Fidlovačku podařilo zachránit. Co tehdy dárce oslovilo?

Bylo to takové celonárodní referendum. Dárci na benefičních večerech po celé republice přispívali pětistovkami, dvoustovkami, což samozřejmě na opravu divadla nestačilo. Ovšem tlak veřejnosti po zachování tohoto lidového divadýlka byl tak silný, že to nakonec donutilo radnici do toho peníze vložit.

Dá se v tom ještě vysledovat taková součást euforie 90. let? Nebo by se mohlo něco takového opakovat i dnes?

Nejsem sociolog, neumím to odhadnout. Bylo to ale v roce 1998, už nešlo o euforické začátky 90. let. Ovšem divadlo v Čechách má trochu jiný zvuk a jinou funkci než běžně v Evropě. Zachovalo český jazyk, přineslo českou hymnu. I celé vzepětí v roce 1989 začínalo na jevištích divadel, zatímco v Polsku v kostelích a v Rumunsku na ulici. Pro Čechy má prostě divadlo trochu jiný význam než jen entertainment, zábavu.

Sledujete nějak současné dění v Divadle Na Fidlovačce?

Velmi sporadicky, teď jsem byl pozván na večírek ke stému výročí. Jsem vlastně rád, že si dneska už skoro nikdo nepamatuje, jak to divadlo vypadalo a jak bylo dvacet let zavřené. Pražáci i mimopražští už tak nějak samozřejmě vnímají, že je Fidlovačka na mapě stálých pražských divadel. To byl náš záměr.

Divadlo se v současné době snaží udržet své publikum a zároveň oslovit diváky nové pomocí muzikálů jako je Kouř nebo Šakalí léta. Co na tuhle dramaturgii říkáte?

Vše je v pořádku. Genius loci tohoto divadýlka vždy spočíval v zábavě, lidovosti. A jestli to kdysi bývala opereta a dneska je to muzikál, není vůbec rozhodující. Jsou herci, kteří mají zájem tam pracovat a jsou diváci, kteří mají zájem tam chodit.