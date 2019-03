Jednou mi fotr povídá. Fidlovačka zahraje Šakalí léta divočejší

Spolu se scenáristou Petrem Jarchovským tehdy začínající tvůrčí duo stvořilo podle předlohy Petra Šabacha dílo poukazující na zdejší nástup rock’n’rollu za komunismu konce 50. let.

Výrazné role ve snímku měli Jakub Špalek jako Eda a Martin Dejdar v roli Bejbyho. Obě postavy si teď na Fidlovačce vyzkouší Daniel Krejčík. „Hraji primárně Edu, Bejbyho si zahraji v květnu,“ hlásí.

„Každá role je úplně jiná. Eda je více činoherní, jeho role je nositelem celého příběhu. Většina lidí považuje za hlavní postavu příběhu Bejbyho, ale jeho role je založená na muzikálových číslech, činoherního prostoru má pomálu,“ vysvětluje Krejčík. Osobně jej proto více láká role Edy. „Vůdce party se musí popasovat s příchodem Bejbyho, žárlí na něj a snaží se ho zničit. Následně se s tím vyrovnává. Eda je lepší herecké téma, Bejby zase muzikálová příležitost,“ srovnává.



Pro Krejčíka je to první muzikálová zkušenost, v obou rolích zpívá. „Eda má písničky lyričtější. Ale pak zpívá i Na kolena, největší hitovku celého muzikálu. Na Fidlovačce vědí, že jsem hlavně herec; celé představení se ostatně chápe spíše jako činohra se zpěvy než jako klasický muzikál,“ vysvětluje.

Trochu komiksově

Inscenace navíc film úplně nekopíruje. „Čerpáme především ze Šabachovy povídky. Filmu vzdáváme na několika místech hold - vycházíme z některých legendárních gagů a součástí představení jsou i projekce z filmu. Třeba při písni Jednou mi fotr povídá uvidíme ve smyčce Dejdarův tanec,“ přibližuje Krejčík. Tvůrci počítají s tím, že divák film zná. Sami se více zaměřili na dětské hrdiny a jejich život za komunismu, a naopak potlačili jistou nostalgii, kterou si snímek nese.

Šakalí léta na Fidlovačce nastudoval mladý Adam Skala se svým týmem. „Jako režisér má svůj osobitý skečový styl, vnímá divadlo trochu až komiksově. Právě to dodává našim Šakalím létům atraktivitu. Neříkám, že je to úplně marvelovka, ale jsou to prostě Šakalí léta pro dnešní generaci,“ uvažuje herec. Ale hned dodává, že na předpremiéře, kam často míří starší publikum, sklidila jejich verze taktéž velký úspěch.

Novinku Divadla Na Fidlovačce ozvláštňuje živá hudba, všechny písně zahraje kapela Green Monster. „Pankáči středního věku, kteří písničkám dodali moderní háv. Jsou divočejší,“ směje se Krejčík.

V roli Edy ho alternuje Vojtěch Vodochodský. Jako Bejbyho diváci uvidí Lukáše Adama či Marka Lamboru. Miladou bude Aneta Krejčíková, tatínkem Josef Polášek. Zajímavostí obsazení je, že v roli estébáka se představí Zdeněk Vencl, který si v původním filmu zahrál Babku.