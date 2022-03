Nekorektní kus slibuje Ypsilonka i Národní. Kalich zve na Vydru s Paulovou

Idiot (Národní divadlo)

Téměř přesně dva roky po původně plánované zahajovací zkoušce se ve čtvrtek k divákům dostane zpracování Dostojevského Idiota v režii Daniely Špinar. Dva lockdowny a opakované odkládání divadelního nastudování tvůrce donutilo k netradičnímu kroku. Původní inscenaci adaptující nový překlad Libora Dvořáka totiž nakonec zpracovali jako film, který celý vznikl v prostorách Stavovského divadla.

Právě zde se ostatně snímek s Patrikem Děrgelem v hlavní roli dočká premiéry. K vidění tu bude sedmkrát a následně zamíří do kin sítě Aerofilms. „Myslím, že nazrál čas, aby se ve společnosti, která je zahlcena hyperkorektností a alibismem, zase objevil hrdina, který dělá, co cítí, a říká, co si myslí,“ uvedla ještě k premiéře režisérka.

Nikdy není pozdě (Divadlo Kalich)

Hned v šesti rolích se v novince pražského Divadla Kalich představí Václav Vydra a Jana Paulová. Novinka v režii Pavla Kheka je přitom jejich prvním společným divadelním setkáním po třiceti letech od časů Divadla K. Taková příležitost si podle Kheka zasloužila výjimečný text, který našel v komedii Normana Fostera. Vydra a Paulová zde ztvární dvojici, která se opakovaně potkává v průběhu let.

„Nejednoznačný milostný příběh, vtipný, ale vlastně křehký, s překvapivými momenty, který je velkou příležitostí pro dva herce zahrát si několik postav v různých věkových obdobích,“ popisuje novinku samotná Paulová. Premiéra měla být původně ve čtvrtek, ovšem pro komplikace s koronavirem se nakonec odložila na 17. března.

Let do nebe aneb Fata morgana Ypsilonka)

Své oblíbené autory Karla Poláčka, Ivana Wernische, Daniila Charmse, ale i vlastní aktovku využil Arnošt Goldflam při práci na svém novém autorském kusu.

„Jsou to věci vesměs žertovné, hravé, trochu bizarní, s lehkým podtónem smutku. Také tam bude malá opera, několik písní i hudební podkresy. Živá hudba i zpěv, herecké exhibice,“ láká sám režisér na hravou novinku, kde se objeví Pavel Nový, Oldřich Navrátil či třeba Petr Vršek. „Nekorektní kus do nekorektní doby“ uvede pražská Ypsilonka v premiérách 4. a 6. března.