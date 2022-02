RECENZE: Strasti žen v průběhu 20. století polije živou vodou až srpen 68

Příběh o strastech žen v průběhu 20. století si v režii zdejší legendy Jany Kališové taktéž prošel lecjakými s covidem spojenými strastmi, takže se premiéry dočkal až nyní.

Divákům se dostává přesně toho, co slibují anotace, tedy „dramatických osudů čtyř generací žen, které se potýkají s historickými zvraty 20. století“. A to se všemi plusy a minusy takového zasazení. Průlet osudovým stoletím na jednu stranu nabízí vděčné zvraty, na tu druhou ale i nebezpečně zavání klišé a plakátem. Tvůrci sice nechávají velké dějiny sympaticky plynout skrze drobnou každodennost, přesto je zejména v první polovině cítit, že danou dobu znají především z doslechu. Představení, všechny jeho situace a dialogy totiž výrazně ožijí až po přestávce, kdy se děj přehoupne do konce šedesátých let a srpnových událostí.

První polovinu, tedy časy protektorátu a komunistického převratu, tak táhnou především herecké výkony dvou ústředních žen. Věra Hlaváčková podává porodní bábu Marii jako zemitou ženu, z jejíž přímočarosti a rozhodnosti je cítit těžký život plný nepříjemných zkušeností. Do podobného nastavení se během večera dostává i její dcera Magdaléna ve ztvárnění Teresy Schel; její cestu životem ovšem už divák může sledovat v přímém přenosu. Dvojici ústředních hereček pak skvěle doplňuje jako zástupkyně třetí generace ještě Eliška Brumovská v roli dcery (a vnučky) Libuše.

Jejich mužští protějškové působí v představení povětšinou jako pouhé figurky, které přicházejí a odcházejí. V případě linky spojené s postavou Madam (Daniela Bambasová) dokonce dva chlapci místy téměř splývají, takže divák se v této (poměrně zbytné) lince orientuje jen ztěžka.

Marie a Magdalény Jihočeské divadlo premiéra 18. února 2022 režie: Jana Kališová hrají: Věra Hlaváčková, Teresa Schel, Eliška Brumovská, Nicole Tisotová, Milada Vyhnálková, Jan Dvořák, Pepa Honzík, Daniela Šišková, Tomáš Drápela, Tomáš Kobr, Pavel Oubram, Jiří Untermüller, Dana Verzichová, Daniela Bambasová, Jakub Koudela, David Krchňavý, Dan Kranich, Taťána Kupcová Hodnocení: 50 %

Výjimku tvoří pouze Tomáš Drápela v úloze čeledína Jana. Pajdajícího zakomplexovaného sympatizanta komunistů podal jako zajímavě tragickou postavu s jasným vývojem. Jak je to v původní předloze, musí posoudit čtenář, divadelnímu ztvárnění Marie a Magdalén ale jinak chybí protihráči, kteří by ony dramatické osudy čtyř žen pomohli podat v celé šíři.

Předností novinky je ještě jednoduše funkční scéna Nikoly Tempíra. Celkově představení Marie a Magdalény sice nabízí velký příběh, který bude patrně divácky vděčný a oblíbený, hlubší stopu ale nezanechá.