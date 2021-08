RECENZE: Směs noiru a klišé. Oslněný jelen slona v pokoji nepřekonal

Po slonovi v pokoji zavítal na pražskou Letní Letnou oslněný jelen. Francouzský soubor Cirque Le Roux, který novocirkusové prvky balí do retro a noirového hávu, si do názvu svých představení vybírá ustálené anglické frazémy. Novinka Deer in the Headlights tak odkazuje k pocitu paralýzy a neschopnosti cokoli udělat podobné těm, jež na silnici zažívá vysoká zvěř oslněná předními světly.

Je to už pět let, co sem titíž Francouzi přivezli show The Elephant in the Room. Tehdejší směsí noiru, dekadence a svěží akrobacie zaujali. Nový kus však bohužel kvalit toho předchozího nedosahuje.

Už úvodní předtáčka a vhodně vybraná hudba se snaží diváky naladit na retro vlnu starého filmu. Omšelé venkovské sídlo plné temných koutů s obrazy, temná noc, tajemný cizinec. Líbivá směs klišé, přehrávání scének a celková fraška diváky baví, ovšem vše už tu tak nějak jednou bylo.

Deer in the Headlights Cirque Le Roux režie: Lolita Costet, Charlotte Saliou, Grégory Arsenal, Philip Rosenberg, Yannick Thomas hrají: Coline Mazurek, Craig Gadd, Konan Larivè;re, Naël Jammal Hodnocení­: 40 %

Cirque Le Roux se v Deer in the Headlights jednak příliš snaží hrát (což bývá u akrobatů často kámen úrazu) a dále se příliš zaobírají i onou noirovou stylizací. Dokonce natolik, že trochu zapomínají na nový cirkus.

Až v samotném závěru se tak publikum může potěšit skutečnou akrobacií, kterou se zde Francouzi skvěle zapsali při minulé účasti.