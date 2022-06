Asi se zabiju, než mi bude třicet, debatují dětští neonacisté na internetu

„Tu organizaci založil, když mu bylo jedenáct. Zarazilo mne, jak je možné, že se něco takového děje, a začal jsem víc pátrat. O chlapci se nebylo možné dozvědět téměř nic, vzhledem k jeho věku bylo na případ uvalené informační embargo,“ popisuje režisér Viliam Dočolomanský, kde našel inspiraci pro divadelní novinku Commander.

„Dozvěděl jsem se ale víc o online radikalizaci dětí a dospívajících, což je fenomén, který není příliš známý, ale může mít dopad na všechny z nás,“ dodává šéf oceňovaného multimediálního souboru Farma v jeskyni před pondělní premiérou.

Právě této problematice se Commander věnuje. Divákům přitom nabídne rozdílné poloviny.

„První část je pohybové divadlo v podání šestice mladých performerů, je založena na choreografii, videu a živé hudbě. Druhá je hraná filmová koláž s dětskými herci,“ popisuje tvůrce. Obsahově úvodní polovina nabídne příběh muže, který se snaží prosadit v korporátu a přitom se postupně radikalizuje přes internet. V té druhé diváci uvidí partičky sedmi až čtrnáctiletých dětí, jak spolu dost nedětským způsobem konverzují o nenávisti, sexu a smrti.

„Obě části jsou komponovány se silným důrazem na vizuální dojem a spolu se všemi složkami především vytvářejí silnou atmosféru a útočí na všechny divákovy smysly,“ láká Dočolomanský. Ve druhé polovině totiž zazní autentické dětské debaty převzaté právě z chatů zmíněné extremistické skupiny: „Asi se zabiju, než mi bude třicet. – Cool. Tak hlavně vezmi někoho s sebou.“ Případně: „Bez školního systému bychom neměli tuhle generaci dementních liberálů!“

Do digitální temnoty

Novinka už má za sebou uvedení pro zkušební publikum. „Z reakcí diváků na generálkách se potvrdilo, že pocity oscilují na hraně absurdity, humoru, tajemství, frustrace, zneklidnění. Je to mrazivé. A je to takový ponor do digitální temnoty, avšak odlehčený. V duchu se smějeme, ale zároveň nás to mrazí a provokuje,“ pokusil se režisér a autor shrnout první dojmy.

Vedle uměleckého výsledku, který diváci zhlédnou v pondělí, úterý a ve středu v pražském DOX, doplní Commandera ještě vzdělávací část. „Vytvořili jsme sérii čtyř workshopů pro žáky druhého stupně základních škol s návody pro učitele. Pro O2 Chytrou školu jsme natočili sérii edukativních videí,“ vypočítává režisér, slibuje další doprovodné programy a zdůrazňuje, že celý projekt by nevznikl bez podpory Nadace PPF.

„Rodiče jsou obvykle velmi zaměstnaní svojí prací a těžko udržují přehled o tom, co jejich dospívající dítě na internetu dělá a s kým se baví,“ chápe Dočolomanský a doufá, že jeho Commander bude fungovat jako osvěta. „Radikalizace není jen o fyzickém násilí, ale především o ideologizaci, indoktrinaci. Formě manipulace, které se nejen děti, ale ani dospělí nedokážou bránit.“

Dočolomanského soubor Farma v jeskyni, který se proslavil právě takovou zneklidňující multimediální tvorbou, letos slaví už dvacet let na scéně. „Víc se chceme věnovat filmové tvorbě,“ přemýšlí jeho lídr o budoucnosti uskupení.