Extremisté byli během covidu aktivnější. Radikalizují děti, varuje odbornice

24. května útočník z Texasu čekal na své 18. narozeniny, aby si mohl koupit zbraň, a odešel střílet do základní školy. Řádění si vyžádalo 21 mrtvých, z toho 19 dětí. Dá se něčemu takovému předejít?

Jakýkoliv takový útok zanechává obrovské následky na psychice velkého množství lidí. Nejde jen o příbuzné obětí, veřejnost, ale i ty, kteří útok přežili. Často mají doživotní následky, handicapy, psychické poruchy, řada jich páchá sebevraždu, protože nejsou schopni vyrovnat se s tím, že přežili, zatímco jejich přátelé a kamarádi ne. I proto je důležité takovým případům předcházet a já jsem přesvědčená, že to lze, proto se této práci věnuju. Důležité je nebýt lhostejný a všímat si toho, co se děje v našem okolí, nenechat to jen na policii.

U nás panuje iluze, že když jsou děti u počítače, jsou ve větším bezpečí než na hřišti, ale není to pravda. Barbora Vergrichtová odbornice na extremismus a terorismus