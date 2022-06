Bydžovská ztvární ploužícího se prezidenta, Hybnerová apatickou manželku

Majestátní stín kdysi mocného prezidenta, apatická manželka, všudypřítomní poradci, ohebný mluvčí. Hodně povědomě působí náznak děje úterní premiéry Očistec zaslouží každý. Do pražského prostoru Venuše ve Švehlovce jej dle své vlastní předlohy chystá režisér Jakub Čermák se Zuzanou Bydžovskou a Vandou Hybnerovou v hlavních rolích. V „tragikomedii z Pražského hradu“ si totiž herečky rozdělí role prezidentského páru. V úloze mluvčího se pak objeví Daniel Krejčík.

„Postava prezidenta nemá jméno, je to jen Prezident. Stejně tak mluvčí je jen Mluvčí. Diváci ale pochopí, kde je inspirace,“ přiznává Krejčík. „Nejsem fanda politických satir, ale když jsem si tuto hru přečetl a diskutoval se Zuzanou Bydžovskou, ona řekla: ‚Ta hra je úplná antická tragédie.‘ Prazáklad totiž vypráví o tom, jak moc rozkládá rodinu a jak je člověk ve vysokém postavení sám. Takže ačkoli je tam spoustu humoru, hra je vlastně smutná,“ popisuje herec a slibuje psychologické drama s politickými prvky.

Přestože dojde třeba na scénu, kdy se Prezident vzpouzí převozu do LDN, současný prezident Zeman, jeho manželka a mluvčí Ovčáček slouží v novince jen jako inspirační zdroj. „Jejich charaktery jsou hyperbolovány, jejich vztahy vyostřenější. Snažíme se jako herci na jejich postavy dívat i s nějakým porozuměním. Není to žádná óda, ale kdo tam přijde jen proto, aby se vysmál Zemanovi, bude asi trochu naštvaný,“ upozorňuje Krejčík.

Představení měli uvést už před rokem. „Z provozních důvodů k tomu nedošlo, ale už tehdy byl hotový návrh scény, ve kterém se nacházel i velký skleněný box pro Prezidenta. Bylo to vlastně vizionářské, protože nikdo nemohl předpokládat, že v něm za půl roku bude náš prezident skutečně sedět,“ popisuje Krejčík. Co se Mluvčího týče, slibuje, že nepůjde o lacinou parodii.

„Na to jsme se úplně vykašlali. Je vlastně dobře, že postavu Prezidenta hraje žena. Mluvčí je mu velmi oddaný a my přemýšlíme, do jaké míry je ta oddanost zdravá. Stáhl jsem si jinak šest hodin proslovů a rozhovorů Jiřího Ovčáčka, ale to se prostě nedá,“ popisuje přípravu.

V roli prezidentovy dcery se objeví Antonie Rašilovová a dále členové Čermákova domovského souboru Depresivní děti, kteří jsou většinou nehereckého původu. „Berou si na zkoušení volno z práce. Jejich účast je pro profesionálního herce osvěžující,“ popisuje Krejčík.

Po úterní premiéře hrají v Praze Očistec ještě v pátek. Následně až 29. července na zámku ve středočeských Osečanech v rámci tamního letního divadelního programu.