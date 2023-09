Polovina kočičích nalezenců z pohozené klece v lese už získala domov

Když Andrea Burdová ze Svatavy otevře dveře bývalého pokojíčku své dcery Elišky, přiběhl k ní rovný tucet koček. Tedy ještě nedávno to tak bylo. Skupina dospělých koček a koťat různého stáří se v přechodném domově velmi rychle aklimatizovala. Nyní si už chodí pro pohlazení a jakmile se naskytne příležitost, podnikají dobrodružné výpravy po celém domě.

„Hlavně koťata se rozutečou. Stačí, když nesu tác s jídlem a otevřu dveře pokoje. Dospělé zajímá spíš dobrota, co mám v ruce,“ směje se Andrea Burdová. Pokaždé ji čeká vedle lovení malých průzkumníků ještě úklid pokoje. Ten její dcera Eliška dočasně přenechala k užívání kočičím nalezencům. K tomu nesmí zapomenout umýt misky, podložky a vyčistit kočičí toalety. A to vše alespoň dvakrát denně.

Odchod nalezenců vždy obrečí

„Abych všechno stihla, vstávám ráno v šest hodin. Půl hodiny věnuji sobě, půl hodiny kočkám. V sedm budím Elišku do školy, a pak už to musí jít ráz na ráz. Snídaně, svačina, odjezd do školy a do práce,“ popisuje ranní rituál. Když se odpoledne vrátí, čeká ji druhá směna. To už kočky postávají u dveří. Chtějí se pomazlit a pohrát si. Večer jim znovu servíruje jídlo a uklízí vše, co je potřeba.

„Na nový domov u nás čekají ještě dva tříměsíční sourozenci, kočička a kocourek. A také černá dospělá kočička. Druhá, co u nás porodila, zatím k adopci nemůže. Stará se o dvě malá koťata. Zbytek se už podařilo udat. Je pravda, že jsem si na ně tak zvykla, že mi to rve srdce pokaždé, když od nás odcházejí. I když vím, že jdou do dobrých rukou, vždycky to obrečím,“ přiznává Andrea Burdová.

Poděkování lidí vždy potěší

Poznamenala, že „její“ zvířata už našla nový domov v Habartově, Chebu a v Karlových Varech. Těší ji, že se lidé o osud nalezenců zajímají. „Pracuji v Karlových Varech ve Varyádě. A protože mne spousta lidí zná, mnozí sem chodí, aby za ty kočičky poděkovali. Stále mne to překvapuje a mám radost. Jedna paní mi sem přišla říct, že by měla o kočičku zájem. Tak snad se podaří brzy udat i ty zbývající,“ věří Burdová.

Plánuje, že nalezence si doma nechá do konce září. První týden v říjnu se matka se dvěma koťaty přestěhuje do útulku v Sokolově. Spolu s ní i zvířata, pro která se nepodaří do té doby najít náhradní domov. „Původně tu kočky měly být jen měsíc, ale pak jsme si řekli, že je tu ještě necháme, když už si tu zvykly. Jenže v říjnu si manžel bere dovolenou, aby dokončil úpravy pokojíku naší Elišky,“ podotkla Burdová.