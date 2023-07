Zazdít, nařídil obchod navzdory koťatům a ptáčatům. Po zájmu redakce otočil

„Upozornili jsme je, že jsou tam volně žijící zvířata,“ uvedl jeden ze členů Pražského spolku ochránců zvířat (PSOZ), který si přál zůstat v anonymitě. Spolek podle jeho slov požádal, aby před zazdíváním nechali pro zvířata otevřené průchody. Bývalá budova obchodu Norma se nachází ve Vysočanské ulici na pražském Proseku.

Společnost Lidl, která pozemek nyní vlastní, s prací začala na konci minulého týdne. PSOZ se o zazdívání dozvěděl díky tomu, že se o kočky v této oblasti dlouhodobě starají. „Všimli jsme si, že přijela stavební firma a něco tu okukovala. S Lidlem jsme byli domluvení, že všude nechají otvory a že určíme, kudy budou moct zvířata chodit dovnitř a ven. Najednou ale řekli, že ne, a začali zazdívat,“ popisuje ochránce zvířat. Spolku pak společnost vzkázala, že je zazdění otvorů potřeba kvůli krysám.

Že manažer projektu původní plán nechat otvory pro zvířata otevřené následně zrušil, potvrdil i stavbyvedoucí Pavel Dušek.

„Včera tady byl a řekl: ‚Zazdít‘,“ uvedl Dušek a dodal, že tento příkaz přišel i přes upozornění na zvířata v budově. Zazdít měli i boční průduchy. „To mi přijde úplně zbytečné,“ vyjádřil se. Stavbyvedoucí pak kontaktoval členy spolku a na případ je upozornil.

„Tady všechno umře, nemají šanci vylézt.“

„Bydlí tam kočky a oni to normálně zazdili,“ stěžuje si člen spolku, zatímco otvírá kočičí konzervu. Misku s masem pak ochránci zvířat dávají do dosud nezazděných otvorů. V místnostech létá i několik holubů. Muž dodal, že se v budově nachází také koťata.

„Jsou tam čerstvá koťata. Vím to, protože si to píšu,“ sdělila další členka spolku Helena Zimmermannová, která k budově za kočkami pravidelně chodí. „Je tady asi sedm volně žijících koček a hodně koťat. My je tady odchytáváme, kastrujeme a staráme se o ně,“ popisuje.

„Máma tam teď nemusí být a bez ní mláďata zemřou,“ popisuje Zimmermannová. „Majitel je povinný, aby tam nic nezemřelo,“ domnívá se. Kočky by podle ní přes den z budovy samy ani nevyběhly. „Ony se bojí toho hluku a zalezou dovnitř,“ popisuje situaci na stavbě.

Mláďata je podle členů PSOZ téměř nemožné v budově všechna odchytit, protože je matky dobře ukrývají. Navíc spolek oficiálně nesmí do objektu budovy ani vstoupit.

„Samozřejmě, že kdybychom tam koťata našli, tak bychom je vyndali. Ale kočky mají koťata tak ukrytá, že je ani nenajdeme,“ řekla Helena.

Podle dvojice se zde nachází kolem stovky holubů, včetně mláďat v hnízdě, často sem přilétají také kachny a kavky z přilehlého parku. „Tady všechno umře. Nemají šanci vylézt,“ obává se dvojice.

„Četla jsem, že se to má dneska zazdívat, tak jsem vystřelila sem,“ popsala kolemjdoucí Veronika, která se o nastalé situaci dozvěděla na Facebooku. „Tohle je doslova týrání,“ okomentovala.

Otvory tam zůstanou, tvrdí zástupce Lidlu

Manažera projektu z firmy Lidl Tomáše Žaluda, který podle přítomných na stavbě v pondělí nařídil zazdít budovu nehledě na zvířata, kontaktovala redakce iDNES.cz v úterý odpoledne.

„Ta možnost nechat otvory tu stále je,“ uvedl Žalud. „Jsme domluvení na přístupových místech v zazdívkách. Zůstávají tam otvory. Já ty práce objednávám a vím, jak jsem to objednal,“ tvrdí navzdory svědectví stavbyvedoucího.

Manažer projektu dodal, že společnost žádný spolek oficiálně nekontaktoval. „Z odboru výstavby městské části Prahy 9 máme příkaz celý objekt zazdít z důvodu, že se tam zdržují bezdomovci. Lidé v okolních domech se údajně necítí bezpečně,“ řekl. Vyjádření odboru výstavby Prahy 9 redakce shání.

„Ve dveřích jsou vyříznuty díry pro odchod kočiček a v těch zazdívaných stěnách se na krajích zřizují otvory. Takhle je to domluvené,“ řekl. Zda bude budova dále využita, například ke stavbě nové pobočky Lidlu, Žalud neví. „Zatím máme zabezpečit objekt,“ dodal.

Dvě hodiny po telefonátu s Žaludem redakce zjistila, že manažer projektu vzápětí zazdívanou budovu navštívil a znovu povolil ponechání otvorů pro zvířata.