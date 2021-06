Při zateplování školky dělníci zazdili hnízda s mláďaty chráněných rorýsů

Případem se zabývá Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), dnes o tom informoval mluvčí inspekce Jiří Ovečka. Rorýs je zvláště chráněný druh.

Zazděno bylo podle Ovečky 19 hnízd, ve kterých byla vajíčka nebo mláďata. „Některá mláďata byla i uhynulá, protože od soboty tam byla bez potravy. Ihned jsme zahájili šetření,“ uvedl Ovečka.



Mateřská škola U plavecké haly se momentálně rekonstruuje a děti ji nenavštěvují.

„Když jsem šel v neděli večer okolo, všiml jsem si, že se školka zatepluje a lítá kolem ní velké hejno rorýsů, kteří nalétávali na zateplenou část, ale nemohli se dovnitř dostat, protože otvory byly zakryté,“ řekl dnes ornitolog Václav Beran, který kontaktoval ČIŽP.



„Viděli jsme rorýse zoufale na objekt nalétávat. Provedli jsme inspekci endoskopickou kamerou. Ve všech šesti kontrolovaných dírách jsme našli živá nebo mrtvá mláďata, předpoklad je, že obdobně to vypadalo v ostatních,“ uvedl Beran.

Stavební firma všechny otvory okamžitě odhalila, aby umožnila ptákům návrat na hnízdo. „Objekt patří magistrátu a zaměstnanci školky o hnízdění rorýsů zřejmě museli vědět, pravděpodobně tam nehnízdili poprvé, mohli na to upozornit,“ uvedl Ovečka.



„Je to velmi závažný problém, je to porušení dvou zákonů, zákona o ochraně přírody a krajiny, protože rorýs je zvláště chráněný druh v kategorii ohrožený, tudíž bylo potřeba mít výjimky pro zásah do jeho hnízdiště, a je to i porušení zákona o týrání zvířat, zvířata trpěla,“ uvedl Beran,

Hnízdění ptáků na budovách se podle Berana řeší v České republice přes 20 let. „Jsou na to manuály, úředníci by měli rutinně před zásahem na podobné stavbě nechat provést průzkum odborně způsobilou osobou, a pokud by se ukázalo, že může docházet k hnízdění, tak by se měla vyřídit výjimka a úřad ochrany přírody by měl stanovit podmínky, za jakých bude stavba probíhat. K ničemu takovému tady nedošlo,“ zdůraznil Beran.



Podle něj je běžné, že se při zateplování budov na ptáky myslí. „V nedalekých Lovosicích běžně vznikají budky na panelácích. Drážďany jsou hrdé na to, že mají více než 120 tisíc hnízdních budek,“ uvedl ornitolog.

Podle něj stavba budek není technicky náročná. „A je možné se vyvarovat takovýmto hororovým situacím,“ řekl Beran

Podle informací na Twitteru České ornitologické společnosti už Václav Beran ve věci podal trestní oznámení.