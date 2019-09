Opravu Vřídelní kolonády prodraží obnova speciální technologie

Radnice na opravu vyčlenila zhruba 28,5 milionu korun. „Původně jsme předpokládali, že tyto prostředky půjdou čistě na stavební práce. V pracovní skupině pro Vřídlo jsme se domluvili s panem ředitelem Správy přírodních léčivých zdrojů a kolonád, že když už tyto úpravy stavebního charakteru děláme, ať upraví také krenotechnologii,“ zdůvodnil náměstek primátorky pro investice Petr Bursík, který je také členem magistrátní pracovní skupiny pro Vřídlo.

Podle něj by pak technologie měla být v takovém stavu, jako byla v sedmdesátých letech minulého století, a nikdo by na ni nemusel třeba po dobu dvaceti let vůbec sahat.



„Pan ředitel tento krok udělal a stát to bude zhruba 13 milionů korun. Těchto 13 milionů korun je tedy částka, která bude eventuálně chybět na stavební práce,“ doplnil Bursík.

Přesné vyúčtování první etapy bude mít radnice koncem týdne. Postup vedení města se ale nelíbí opozičním Pirátům. Kritizují, že pracovní skupina měla komplikace předvídat a rozpočet nedržet líbivě nízko. Zmínili i to, že se jim nedostává informací.

„Od začátku jsme požadovali, aby co nejvíce informací bylo veřejných, abychom měli k dispozici co nejvíce relevantních údajů. To se bohužel nestalo a neděje se to příliš ani nyní. Nezpochybňujeme nutnost opravy Vřídla ani nákup potřebné technologie pro Správu kolonád, jen by se to mělo dít na základě dobře podložených materiálů,“ uvedl předseda karlovarských Pirátů Jindřich Čermák.

Klub přitom odhadl, že rekonstrukce kolonády bude minimálně dvojnásobná, než vedení města předpokládalo. Petr Bursík se ale proti pirátské kritice ohradil s tím, že skupina pro Vřídlo pořádá pro zastupitele setkání přímo na stavbě, kde všechny otázky týkající se peněz a postupu prací řeší.

„To, že tam nikdo z nich nevznesl zásadní otázky k financování, je věc jedna, nicméně se to tam probíralo a oni u té debaty byli,“ řekl náměstek.

Z Vřídla by se podle něj nemělo dělat politikum. „Je alfou a omegou Karlových Varů. Když nebude Vřídlo, tak budeme tuctové padesátitisícové město v České republice,“ podotkl Bursík.

Veškeré práce ve Vřídelní kolonádě se dosud týkaly zajištění havarijního stavu. Šlo o takzvané povinné zabezpečovací práce. Na ně teď naváže stavební řešení, do kterého vstoupí i Kancelář architektury města. Radit bude s materiálem podlahy a podhledu v síni, který se nyní ukázal být ve špatném stavu, i s tím, jak naložit s prostorem před budovou. V současnosti na tomto prostranství provizorně vyvěrá Vřídlo.

„S pokorou a velkým přáním na srdci a na duši bych strašně rád, aby kompletní obnova technologií byla hotová do zahájení sezony příštího roku. Rezervu si necháváme do příštího mezinárodního filmového festivalu,“ uvedl před časem radní pro kulturu Pavel Bouška, který je rovněž členem skupiny pro Vřídlo.

Současná oprava má prodloužit životnost železobetonové kolonády do doby, než ji nahradí nová. O té by měla v budoucnu rozhodnout architektonická soutěž.

Prohlídka Vřídelní kolonády