Čistá příroda, kvalitní vzdělávání i dostupné bydlení. Aš se chce změnit

Cestu nastíní strategický plán rozvoje města, který vznikl loni. Na projekt chtějí Ašští získat evropské dotace. Pokud se odvážné myšlenky podaří naplnit, město se vydá v horizontu několika následujících let na cestu k tomu, aby se stalo centrem příležitostí a prosperity.

„Městský strategický plán vytyčuje sedm nejdůležitějších oblastí rozvoje. Projekty, které budou strategii do roku 2023 naplňovat, přesahují hodnotu dvou miliard korun,“ předeslal ašský starosta Dalibor Blažek.

V oblasti lokální ekonomiky by se jako zásadní měl prosadit projekt vl:Aštovka, jehož cílem je zajistit podporu nového i stávajícího podnikání, zaměstnanosti, vzdělávání i turismu. Na centrum vl:Aštovky by se měla změnit historická hasičská zbrojnice z roku 1931 na Poštovním náměstí.

Nápad se už podařilo prosadit mezi strategické projekty Fondu spravedlivé transformace určeného na pomoc uhelným regionům, a má tak reálnou šanci získat peníze na to, aby se sny proměnily ve skutečnost.

V rámci dalších oblastí by mělo vyrůst nové komunitní centrum, a to v jedné z historicky nejcennějších staveb města. Bývalé sídlo ašského turnerského spolku v Karlově ulici je od roku 2019 nevyužívané a chátrá.

Další projekt počítá například se vznikem nových a funkčních veřejných prostranství a rovněž i centrálního náměstí, které v Aši citelně chybí.

„Snad nejdůležitější oblastí je pro město školství. Prioritou je modernizace vybavení a rekonstrukce zázemí škol. Chceme také podporovat odměňování pedagogů, rozvoj škol a jejich specializaci. Rodiče by měli v Aši najít i alternativní vzdělávání, a to nejen v češtině. Komplexní a ucelený systém by mohl poskytnout chystaný vzdělávací kampus,“ předestřel plány starosta Blažek.

Ašští mysleli i na obnovitelné zdroje. Na louce pod vodojemem v těsném sousedství přírody plánují vystavět novou čtvrť plnou moderních a ekologických domků, přičemž část lokality by měla tvořit atraktivní vodní plocha.

Vrch Háj čeká proměna

Sází i na rozvoj sportu a cestovního ruchu, v jehož rámci dojde na změny v lokalitě vrchu Háj. Město chce celý prostor připravit pro soukromé podnikání v souladu s ochranou přírody. Podobně by se mohl proměnit i Skřivánčí vrch.

„Při formování vize i cílů městského strategického plánu do roku 2030 jsme zohlednili celou řadu faktorů a pohledů. Základní myšlenky jsou postaveny na názorech našich občanů, které jsou podpořeny důkladnou analýzou současného stavu,“ uvedl ašský radní Stanislav Kříž. To potvrdil i Jan Havránek, ředitel společnosti AQE advisors, která pro Aš celou strategii zpracovala.

„Je to ambiciozní projekt, který stojí na podpoře obyvatel. Ostatně pro ně se strategie tvořila. Do průzkumů se zapojilo téměř 1 200 lidí, bylo navrženo více než pět desítek projektů na oživení města a participativní platforma TadytomAs. cz zaznamenala za první půlrok provozu přes 10 tisíc návštěvníků. Z tohoto počtu se 85 procent opakovaně vracelo,“ dodal Jan Havránek.