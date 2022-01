Malá Šumava u Aše bude rájem pro malé cyklisty i adrenalinové jezdce

„Město Aš se dlouhodobě snaží koncepčně rozvíjet vrch Háj tak, aby v tomto místě vzniklo centrum pro trávení volného času. Předmětem studie by mělo být vybudování atraktivního odpočinkového místa pro cyklisty, kteří na vrch Háj přijedou, včetně jeho napojení na cyklotrasy a vytvoření například singletrailů, překážkové dráhy a další,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje Patrik Pizinger.

„V následujícím období bude cyklistika a cyklodoprava středem naší pozornosti, o čemž svědčí navýšení objemu prostředků v programu Podpora cyklistické infrastruktury Karlovarského kraje,“ pokračoval.

Zároveň do nového období vstupují i národní a evropské dotační fondy také se zvýšenou dotací zaměřenou na cyklistickou infrastrukturu. „Je tedy nutné a žádoucí, aby byli žadatelé připraveni, proto jsme se také rozhodli individuální dotaci poskytnout,“ řekl Patrik Pizinger.

Ašská radnice považuje oblast kolem vrchu Háj za klíčovou pro rozvoj cestovního ruchu a pro další aktivity související s rozvojem města. Z dotace bude hrazena studie, výstupem pak bude konkrétní navržení tras s různou obtížností. Na návrzích se bude podílet odborný projektant.

Trasy pro cyklisty každého věku

Celkem bude navrženo pět tras, jejich technické řešení a propojení. Do budoucna by měly vzniknout traily, které budou moci využít cyklisté všech věkových a výkonnostních skupin.

„Měly by tu být trasy adrenalinové, ale i méně náročné, aby si je užil i člověk, který není specializovaný na tento typ sjezdu, nebo aby na nich mohly jezdit děti. Plánujeme vyznačit trasy do bavorských a saských lázní, chceme lidi přesvědčit, aby tu zůstávali přes noc, udělali si tu víkend, přijeli sem na dovolenou a strávili tu třeba týdenní aktivní odpočinek s příjemným ubytováním. Mohli by odtud vyrážet všemi směry, jak do vnitrozemí, tak do Německa,“ předestřel plány starosta Aše Dalibor Blažek.

Vrch Háj je hojně vyhledávanou lokalitou, a to i ze strany německých návštěvníků. Vybudování cykloparku by tak nabídlo nejen nové možnosti vyžití pro cykloturisty, ale také usměrnilo jejich pohyb po vyznačených trasách.

„Už nyní se této lokalitě říká malá Šumava. Lidé, kteří sem jezdí, vědí, že tady na kolech i na lyžích najdou hotový ráj,“ uvedl starosta Blažek.

Podle jeho slov však bude třeba ještě zapracovat na rozvoji služeb, především zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit.

„Ve výhledu je proto modernizace kempu, včetně výstavby bungalovů, hotelu či penzionu s nabídkou služeb v oblasti občerstvení a zázemí pro organizátory různých akcí. V té souvislosti město hledá vhodného investora. Budeme se rovněž snažit rozvíjet zimní středisko k dalšímu využití, zejména pro rodiny s dětmi. Letní aktivity by měly směřovat k cyklistice. Kromě stavby již zmíněných trailů a cyklotras spojujících Ašsko s Bavorskem a Saskem uvažujeme například o zřízení půjčovny elektrokol a elektrokoloběžek. Areál by mohl v budoucnu nabídnout využití volného času nejen aktivním sportovcům, ale třeba i seniorům a dětem,“ doplnil starosta Blažek.