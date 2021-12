Lidé z Aše dostanou šanci rozhodnout o využití části městského rozpočtu

Aš připravuje na příští rok oficiální participativní rozpočet, nultý ročník vyvolal u veřejnosti vlnu pozornosti.

„Zájem byl obrovský. V třináctitisícové Aši se na web tadytomas.cz přihlásilo deset tisíc unikátních počítačů. Mnozí z přihlášených se navíc opakovaně vraceli, což je skvělé. S něčím takovým jsme vůbec nepočítali,“ řekl ašský starosta Dalibor Blažek s tím, že celkem lidé radnici zaslali téměř pět desítek projektů.

„Z nich jsme nakonec vybrali osmnáct. V seznamu je například vybudování psího parku, s tím by nám mohla pomoci některá z místních firem, či pumpa pro cyklisty. Dokážu si představit, že tady zastaví, dofouknou kola, odpočinou si a třeba se občerství. Dalším nápadem byly Smart toalety, skatepark nebo veřejný gril. To je také zajímavý projekt, protože ne každý má k dispozici zahradu, kde by si občas mohl něco připravit na otevřeném ohni,“ jmenoval Blažek.

Podle starosty se první projekty zkušebního nultého ročníku začnou chystat na příští rok. V rozpočtu na ně bude vyčleněno půl milionu korun. V únoru by pak radnice chtěla vyhlásit oficiální první ročník, avšak už podle nových pravidel.

„Ta jsou v současné době již hotová a projednaná radou města. Určují způsob přihlašování projektů, jejich kritéria, metody výběru a hlasování o navržených projektech,“ upřesnil s tím, že lidé by své návrhy mohli podávat do konce března, pak proběhne hodnocení a následně hlasování veřejnosti.

„Vybrané projekty bychom chtěli představit nejen na stránce tadytomas. cz, ale i někde ve veřejném prostoru, kde by mohly být na očích. Ty úspěšné pak budeme realizovat za rok, tedy v roce 2023,“ nastínil starosta Blažek.

Radnice trpí provozní slepotou

Podle jeho slov radnice očekává, že díky platformě dostane od lidí zpětnou vazbu o tom, co jim v Aši chybí a jak by si přáli město zvelebit.

„My jsme zjistili, že při plánování investic trpíme jakousi provozní slepotou. Že nám často unikají drobnosti, které nestojí moc, ale mají velký význam. Pomáhají totiž zlepšit lidem život ve městě. Jenže abychom zjistili, co by lidé chtěli, musíme je do toho rozhodování nějakým způsobem vtáhnout. Nám se to v nultém ročníku podařilo. Navíc se ukazuje, že právě zdola mohou vzniknout i velmi zajímavé projekty, které jsou sice dražší, ale rozhodně stojí za pozornost. Takové nápady, pokud je strategická komise doporučí a zastupitelé schválí, zařadíme do plánu města a začneme na nich pracovat,“ ujistil.

Lidé řeší sport i veřejná prostranství

Podle webových stránek tadytomas.cz přišlo nejvíc projektů z oblasti sportu, a to rovných dvacet. Dalších jedenáct se zaměřilo na veřejná prostranství, šest řešilo problematiku cestovního ruchu, tři se věnovaly životnímu prostředí. Dva návrhy mířily do oblasti školství a kultury, stejný počet pak do sociálních a zdravotních služeb a další dva do dopravy a infrastruktury.

Lidé nezapomněli ani na správu města a bydlení, kam přišlo shodně po jednom projektu. Jedním z nápadů byla například rekonstrukce rozhledny na vrchu Stráž v Horních Pasekách nebo zpřístupnění Skřivánčího vrchu, kde by bylo třeba zlikvidovat zbytky vojenských objektů a plotů a následně upravit terén včetně osazení jednoduchého mobiliáře.

Lidé by také chtěli houpacími lavičkami oživit park Historie nebo vybudovat u křižovatky ulic Puškinova a Thomayerova malý příměstský parčík s vodní plochou, která by sloužila i jako napajedlo pro zvířata.