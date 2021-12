Aš chce v příhraničí udržet mladé rodiny. Zaměřila se proto na školy

Na základě studie pak plánuje radnice odstartovat reorganizaci školství.

„Poměrně rozsáhlý dokument o více než padesáti stranách popisuje, jak na tom jednotlivé školy jsou. A to od mateřských až ke speciálnímu vzdělávání. Nechybí zpráva o technickém stavu a vybavenosti školních budov. Analýza konstatuje, že v letech 2011–2020 město do oprav investovalo celkem 175 milionů korun. Rovněž odhaduje, že do budoucna lze očekávat mírný úbytek dětí, přičemž kapacity základních škol jsou už nyní předimenzované, využívány jsou na 73 procent,“ upřesnil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata.

Radnice se na mateřské a základní školství zaměřila na základě průzkumu spokojenosti obyvatel. Ukázalo se, že právě odchody mladých lidí v Aši vnímají jako problém do budoucna.

„Když jsme hledali cestu, jak to otočit, jak ukázat, že Aš je skvělým místem pro život, napadlo nás, že kromě čisté přírody a blízkosti hranic by mohlo být pro mladé rodiny rozhodujícím hlediskem kvalitní školství. A my jako zřizovatel můžeme pomoci, aby mateřské i základní vzdělávání bylo v Aši na dobré úrovni,“ popsal starosta Dalibor Blažek.

Upřesnil, že město může školám pomoci třeba se sháněním a zčásti i financováním kvalifikovaných pedagogů nebo rodilých mluvčích.

Už nyní radnice například dorovnává dojíždějícím učitelům náklady, které jim v souvislosti s cestou do zaměstnání vznikají, pro pedagogy rovněž chystá některé z bytů, které se ve městě staví. Jako základ ale starosta vidí to, aby se školy zaměřily na různé směry vzdělávání.

„Každá škola by mohla být v něčem jedinečná. Jedna by se mohla věnovat například jazykům, další rozvíjet studenty matematicko-fyzikálním směrem nebo mít rozšířené přírodovědné vzdělávání. Také je jasné, že ne každý půjde studovat. Někoho třeba baví práce rukama. Proto si myslím, že by bylo vhodné, aby se některá škola víc věnovala například manuálnímu vzdělávání,“ nastínil starosta.

Podle jeho slov změnit současný stav nebude jednoduché. „Bojujeme s legislativou, budeme asi bojovat i s lidmi. Ale musíme se s tím poprat. Pokud chceme město nějakým způsobem vystřelit vzhůru, bez reorganizace školství se prostě neobejdeme,“ dodal.