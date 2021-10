Na náměstí se vrátí život, Aš přestaví hasičskou zbrojnici na infocentrum

„Právě přeměna nebytových prostor a garáží v přízemí bývalé zbrojnice je jedinou investiční částí projektu, s nímž jsme uspěli ve výběru pro program spravedlivé transformace. Už dříve jsme na náměstí vykoupili neudržovaný pozemek sousedící s bývalou zbrojnicí, kde by přístavbou mělo vzniknout zázemí infocentra pro další služby,“ informoval starosta Dalibor Blažek .

Město si představuje například úschovnu kol a zavazadel či půjčovnu elektrokol a elektrokoloběžek. „To jsou dnes velmi moderní dopravní prostředky, na nichž turisté objíždějí co nejvíc místních zajímavostí. Na malé terase by se mohli zastavit, odpočinout si a občerstvit se,“ předestřel starosta plány radnice na proměnu Poštovního náměstí.



Zároveň s tím zvažuje strategická komise města využít tržnici k provozu menší kavárny.

„Náměstí by mělo začít žít. Dnes je tam pošta a z poloviny náměstí je nevzhledné asfaltové parkoviště. Naproti stojí úřad a opět je tam asfaltová plocha, kde parkují automobily. V rámci dalších úprav bychom to chtěli změnit. A právě vybudování nového infocentra, před kterým by vyrostla větší dlážděná plocha, vnímáme jako pomyslný první bod,“ konstatoval starosta.

Podle jeho slov radnice vnímá rozvoj cestovního ruchu jako jeden z pilířů budoucí prosperity, proto by se infocentrum, které dosud sídlí v městské knihovně, mělo víc přiblížit lidem nejen umístěním, ale i přívětivostí a celkovým pojetím.

Vzhledem k tomu, že změny se dotknou památkově chráněného objektu, radnice už začala plánované úpravy projednávat s památkáři.

„Studie už je hotová, na projekt dost spěcháme. Musíme ho mít hotový včetně rozpočtu do jara příštího roku. Proto jsme se už nyní sešli s památkáři, chceme znát jejich představy. V každém případě chceme zachovat velké dřevěné dveře, které by sloužily jako ochrana skleněných stěn se vstupy a každé ráno by se široce rozevíraly podobně jako okenice. Uvnitř plánujeme rovněž úpravy. Protože nyní je prostor rozdělený na jednotlivé kóje, zřejmě se tu asi bude bourat. Ale i tuto část úprav musíme s památkáři nejprve projednat,“ naznačil starosta s tím, že na proměně náměstí by se měli co v největší míře podílet místní lidé.

Proto by i projekt měl vypracovat architekt se vztahem k městu a k regionu. Projektová dokumentace bude následně součástí žádosti o dotaci z programu Územní spravedlivé transformace Ministerstva životního prostředí ČR, kterou chce město podat v příštím roce. Nové infocentrum a prostory Vl:aštovky by se měly návštěvníkům poprvé otevřít v roce 2023.