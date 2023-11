Na chebský zimní stadion už vedou nové lávky, nahradily zchátralé můstky

Můstky přes hluboký příkop v zadní části sportovního areálu tak opět plní funkci únikových východů, zejména pro diváky z horních řad hlediště. Za výměnu lávek město zaplatilo celkem 6,5 milionu korun. Závadu na lávkách před lety odhalila běžná kontrola. Při ní odborníci zjistili, že se v dřevěných konstrukcích drží voda.

Město objednalo hloubkovou revizi, která odhalila, že dřevo je v havarijním stavu. Vlhký materiál trouchnivěl, napadly jej plísně a houby. Problém byl zřejmě v tom, že se dřevěné části natíraly emailovou barvou. Ta povrch dřeva uzavřela a vlhkost neměla kudy unikat. Z bezpečnostních důvodů byly lávky uzavřeny a poté i odstraněny.

Co s vývěry spodních vod?

Zimní stadion čekají v nejbližší době další úpravy. Jde především o problém spodních vod, které dlouhodobě ničí základy a způsobují zatékání do stavby. Na řadu přijdou i rozsáhlé terénní úpravy v okolí, které by umožnily využít například solární energii.

„V současné době se vše projektuje,“ uvedl chebský místostarosta Pavel Pagáč.

Co se týče odvodnění stadionu, vyšlo najevo, že jsou u něj tři vývěry spodních vod a je třeba řešit způsob, jak vodu zachytit a využít. „Mohla by se hromadit v retenčních nádržích, následně přečerpávat a využívat například pro zalévání travnatého hřiště blízkého stadionu Lokomotivy. Příští rok by se s tím mohlo začít,“ dodal místostarosta.

Střechu nad malou plochu

Další novinkou, schválenou zastupiteli, je zakrytí malé ledové plochy. Hokejisté i krasobruslaři tak budou moci kluziště používat mnohem delší dobu. Podle zastupitelky Štěpánky Dostálové bude betonový povrch ošetřen vrstvou, která umožní využívání plochy i bez ledu. Zastupitelé odsouhlasili, že město zadá zpracování projektu a následně podá žádost o dotaci.

Chebský zimní stadion byl postaven v roce 1977 v bývalé rokli. Původní areál měl velkou a malou plochu pod širým nebem. S rostoucím počtem zájemců o hokej a se vznikem nových sportovních oddílů přestal původní zimní stadion vyhovovat. V roce 2004 se dočkal rekonstrukce. Byla zastřešena velká ledová plocha a vzniklo zázemí pro veřejnost, sportovce a personál.