Zimní stadion poškozuje spodní voda, bude se jí zavlažovat fotbalový trávník

Cheb si nechal vypracovat studii, jak spodní vody jímat. Z retenčních nádrží by se následně čerpadly tlačily nahoru ke stadionu Lokomotivě. „Tam bychom tu vodu využívali pro závlahu travnatého fotbalového hřiště,“ uvedl chebský starosta Jan Vrba.

Podle Vrby odborníci zjistili, že pod stadion proudí voda hned ze tří zdrojů. První je v parku na nedalekém náměstí Prokopa Holého, druhým jsou studny v bývalém pivovaru nad stadionem. Voda se ve velkém množství objevuje rovněž přímo v rokli, kousek nad místem, kde bývaly dráhy minigolfu.

Zimák trpí spodní vodou od samého počátku

„Měla by vzniknout dvě až tři jímací místa, odkud by se následně vody přečerpávaly až ke stadionu Lokomotivy. Už jsme oslovili projektanty, aby s tím počítali a tuto variantu do projektu Lokomotivy zapracovali,“ uvedl místostarosta Pavel Pagáč.

Chebský zimní stadion poškozuje podzemní voda od samotného začátku. V rokli, kde stavba vyrostla, v minulosti býval rybník a potok. Hydrogeologický posudek, který před časem radnice nechala zpracovat, navíc ukázal, že vlhkost je pro konstrukce stadionu silně agresivní a mohla by je časem narušit.

Základy se místy propadají o centimetry

Na místo, kde první část stadionu v roce 1977 vyrostla, se však stahuje i voda povrchová. Fakt, že voda je pro zimní stadion problémem číslo jedna, potvrdily už v minulosti hydrogeologické sondy. Když tu kdysi odborníci udělali kontrolní vrt, začal se velmi rychle plnit a během několika hodin v něm voda vystoupala až nad základy stadionu.

Bývalý chebský starosta Antonín Jalovec před časem uvedl, že voda proudí pod celým objektem a částečně se dostává i dovnitř. Dochází k průsakům do stadionu. Nyní se voda odčerpává do improvizovaných jímek, základy se na některých místech propadají i o několik centimetrů.

Stadion slouží nejenom hokejistům

Původní nezastřešené zimní kluziště se v Chebu začalo stavět v roce 1975. O rok později byla otevřena malá ledová plocha a v roce 1977 plocha větší. Ta je dnes pod střechou, na níž se myslelo už při projektování původního kluziště. Stavěla se v letech 2002 až 2003, v lednu 2004 začal nově zastřešený stadion sloužit veřejnosti.

Na chebském stadionu má v současnosti zázemí místní hokejový klub a oddíl krasobruslení, obě ledové plochy využívají k výuce tělesné výchovy rovněž školy i školky. Sportoviště slouží také pro bruslení veřejnosti a pořádání nejrůznějších kulturních akcí.