Chebský zimní stadion uzavřel únikové lávky a musel snížit kapacitu

Radnice s napětím čekala na verdikt nezávislého odborníka z oblasti bezpečnosti, aby rozhodl, za jakých podmínek a zda vůbec budou smět na stadion diváci. To už je nyní jasné.

„Z důvodu uzavřených lávek jsme po konzultaci se zástupci hasičů nuceni zavést mimořádná opatření pro vstup na zimní stadion v Chebu. Kapacita stadionu byla snížena na maximální počet 400 diváků uzavřením horní části tribuny. Vstup na tribunu zimního stadionu je nově zřízen přes restauraci Radegastovna, a to od pondělí do pátku od 15 hodin a o víkendu již od 11 hodin. Mimo tento čas lze na tribunu vstoupit přes vrátnici zimního stadionu, což jsou dveře pod lávkou restaurace,“ informoval Michal Ouřada, ředitel městské organizace Správa sportovišť, na webových stránkách.

Doplnil, že při zápasech II. ligy hokeje a při větších akcích bude zajištěn vstup na stadion z ulice Obětí nacismu a při případné evakuaci prostoru se budou využívat označené východy pouze ve spodní části stadionu.

Podle chebského místostarosty Jiřího Černého je situace vážná. „Na stadionu probíhají různé akce, například hokejová sezona, krasobruslařské soutěže a další. Je třeba zajistit bezpečnost návštěvníků, aby v případě nenadálé události mohli všichni rychle a bez problémů prostor opustit,“ vysvětlil Černý.

Podle jeho slov závadu odhalila běžná revizní kontrola, která se koná vždy jednou ročně. Při té poslední ale odborníci zjistili, že se v dřevěných konstrukcích drží voda, která následně vytéká ven.

„Na základě toho jsme objednali hloubkovou kontrolu. Její výsledky hovoří jasně. Dřevěné lávky, které stojí na ocelových stojnách, jsou v havarijním stavu. Museli jsme je okamžitě uzavřít,“ uvedl Černý s tím, že periodické prohlídky všech lávek se konají každoročně, hloubkové pak přijdou na řadu jedenkrát za tři až čtyři roky.

„Problém je zřejmě v tom, že se od začátku dřevo natíralo neprodyšnou emailovou barvou, která ten materiál uzavře a on pak nemůže dýchat. Vlhkost neměla kudy unikat a držela se uvnitř. Je otázkou, proč se tehdy použil právě takový nátěr, to ale teď už nezjistíme,“ uvedl Černý s tím, že lávky budou v nejbližší době sneseny.

Město následně bude řešit, co dál. „Budeme se muset rozhodnout, zda budou lávky opět dřevěné, nebo železné. Také počkáme na verdikt bezpečnostního technika, který by měl propočítat, zda s ohledem na evakuaci stadionu budou potřeba všechny tři lávky, nebo zda budou stačit třeba jen dvě. Kolik to bude stát si netroufám odhadnout, při současných cenách to ale jistě bude několik milionů. Budeme se tomu věnovat, byli bychom rádi, kdyby se havárii podařilo vyřešit ještě letos,“ uzavřel místostarosta Černý.