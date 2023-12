Karlovarští naturální kulturisté úspěšně předvedli své svaly až na Bali

Podle něj nebylo hlavním smyslem získat medaile, ale dokázat, že také po padesátce se dá dostat do skvělé formy. Zároveň chce motivovat lidi ke sportu a cvičení bez používání steroidů a dalších zakázaných látek. „Jsem odpůrce dopingu, a proto už dvacet let pořádám různé závody v naturální kulturistice,“ zdůraznil Procházka.

Celkově jich připravil už osmdesát. Dvacet let však sám nezávodil. „Chtěl jsem si tedy opět zkusit roli nejenom organizátora, ale také závodníka. Naneštěstí jsem se s tímto nápadem svěřil kamarádům při dobrém pivu a ti s nápadem souhlasili. No a tak jsme se do toho pustili,“ zavzpomínal na původ myšlenky Procházka.

Vajíčka, maso a přílohy

Společně s ním začal trénovat i kolega z České společnosti pro naturální sport Lukáš Hrubý z Berouna a kamarád z Karlových Varů Jan Douda. „Lukáš nezávodil zhruba sedm let, já dvacet a Honza nikdy. Snažili jsme se k tomu tedy přistoupit zodpovědně, ale zároveň jsme nemohli šidit naši práci a rodiny,“ dodal kulturista.

Klíčovou roli v jeho přípravě sehrála strava. „Snažil jsem se šestkrát v týdnu hýbat. Tři dny jsem cvičil silový trénink, plus jsem trénoval s klienty. Pravdou ale je, že strava je základ. Jedl jsem co nejvíce bílkovin. Jídelníček byl jen z vajíček, masa a kvalitních příloh. Kolegové to měli podobně,“ uvedl Procházka. Během sedmi měsíců cíleně zhubl dvacet kilogramů.

Závody daleko od domova

Závodníky mile překvapila podpora lidí. „Všichni nám hodně fandili. Ať už naše rodiny, přátelé, nebo cvičenci v posilovně. Někteří s námi vyrazili i přímo na Bali. Nejenom díky této podpoře mě hodně bavil i samotný proces přípravy. Závody pak byly spíš taková třešnička na dortu,“ poznamenal karlovarský fitness trenér.

Závody na Bali pořádala mezinárodní sportovní organizace ICN, kterou Procházka zastupuje v České republice. „Proto jsem si pro závodění vybral právě Bali. Pořádám závody u nás, na další po Evropě jezdím jako rozhodčí. Proto jsem chtěl soutěžit daleko od domova. Nepřipadalo mi vhodné závodit tam, kde figuruji často jako organizátor,“ dodal Procházka.

Výsledky předčily očekávání

Let na indonéský ostrov zabral závodníkům dvacet čtyři hodin. „V podstatě jsme přiletěli a hned druhý den ráno se šlo závodit. Byl to docela chaos, navíc je tam časový posun sedm hodin. Ale myslím, že jsme to nakonec zvládli opravdu dobře,“ zmínil se Procházka. To dokládá i velmi dobré umístění našich reprezentantů.

Tomáš Procházka si ze dvou kategorií odnesl třetí a páté místo. Jeho kamarád Jan Douda soutěžil ve třech kategoriích a z Bali si přivezl dvě třetí a jedno páté místo, a Lukáš Hrubý dokonce ve dvou kategoriích zvítězil. „Výsledek to není vůbec špatný. Měl jsem asi nejlepší formu v životě. Jak už jsem ovšem zmínil, nešlo mi o umístění, ale motivaci a splnění snu,“ řekl Procházka.

Aby byla hezká těla

Po závodech si účastníci užili několik dnů poznávání ostrova. „Dopřáli jsme si pivo a chutné jídlo za odměnu. A pomalu jsme se začali zabývat myšlenkou, co podnikneme dál. Pokud se všechno zadaří, chtěli bychom příští rok vyrazit v tomto složení na oficiální ICN Mistrovství světa v Austrálii. Hlavně musíme být zdraví,“ konstatoval Tomáš Procházka.

„Věřím, že se nám podaří k naturálnímu sportování přivádět stále více lidí. Chceme dokázat, že zdravým životním stylem, poctivým cvičením a správnou stravou lze dosáhnout skvělé postavy, s níž je člověk spokojený. Doufám, že i díky podobným závodům se bude o naturální kulturistice a našich aktivitách více mluvit,“ dodal Procházka.