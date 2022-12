Nesmíš mít čas být smutný, radí známý kulturista Jakub Enžl, jak předcházet stresu

Věnuje se fitness životnímu stylu, kulturistice a powerliftingu. Na sociálních sítích má vlastní kanál, kde dává rady a tipy na cvičení. Jakub Enžl je zastáncem toho, že svaly by neměly jen dobře vypadat, ale také mají plnit svou funkci a sílit. Oceňuje přínos moderních technologií, jako jsou jeho chytré hodinky Samsung Galaxy Watch5, které sledují a vyhodnocují sportovní výkon. Zároveň by člověk podle něj neměl výsledkům přespříliš podléhat.

Ve fitness centru kolem sebe často vidí na rukou ostatních chytré hodinky. Sám je používá při tréninku, pro sledování a vyhodnocování spánku, nebo když v přípravě drží dietu. „Vážil jsem každé jídlo a hodinkami zároveň trackoval, kolik kalorií za trénink spálím. Je dobré se probudit a vědět, jaký jsem měl spánek. Získáš tak informace, které se jinak nedovíš,“ říká Enžl v nové speciální sérii podcastů Smart Health Academy, na kterých spolupracuje GymBeam a Samsung.

Kromě sledování kalorií je podle něj přínosné vyhodnocovat tepovou frekvenci a denní počet kroků. Moderní smartwatch dokáží změřit EKG, bazální metabolismus nebo index tělesné hmotnosti. „Je to super věc z hlediska progresu, protože lidé často nevidí své zlepšení a myslí si, že se nikam neposouvají. Když pak porovnají současné výsledky s tři měsíce starými daty, tak je to evidentní,“ upozorňuje kulturista, který se mimo jiné zabývá sestavováním tréninkových plánů a je také spoluautorem nutriční příručky.

Chytré doplňky znamenají lepší přehled

Moderní technologie při tréninku podle Jakuba Enžla pomůžou hlavně lidem, kteří s fitness nebo posilováním začínají. „Já už to dělám dlouho a znám svoje tělo. To samé je s jídlem, dnes už si nevážím každé jídlo, protože to odhadnu. Pro někoho, kdo začíná a ve svém těle se ještě tolik neorientuje, je to úplně geniální,“ doporučuje.

Chytré hodinky zároveň mohou být při sportu důležitým motivačním faktorem. Je díky nim snadnější splnit předem nastavené cíle. Jakub Enžl ale připomíná, že nic se nemá přehánět a přílišné lpění na výsledcích může být naopak stresující. Někteří lidé mají tendenci technologiím zbytečně podléhat. „Člověk má díky tomu větší přehled, zase by se na to ale neměl příliš zaměřit, aby ho nestresovalo, že neudělal tolik kroků a nespálil tolik kalorií, kolik by měl. Když se probudím a hodinky mi ukážou, že jsem měl špatný spánek, neznamená to, že budu mít špatný den,“ tvrdí.

Právě odpočinek a spánek je pro člověka, který žije aktivně, stejně důležitý jako sport a pohyb. „Hlavní je pracovat s melatoninem. Člověk se má probudit s tím, že má výš kortizol a níž melatonin a v průběhu dne se to prohodí. Proto je dobré být přes den na slunci, jak to jen jde, a večer blokovat modré světlo,“ uvádí Jakub Enžl s tím, že kvalitní spánek nejde příliš dohromady s kofeinem, který má poločas rozpadu několik hodin. „Kofein ti nedá energii, jen blokuje únavu,“ upozorňuje.

Nemám čas na to se stresovat

Přestože je Jakub fandou technologických vychytávek, snaží se hlavně poslouchat vlastní tělo. Má zvláštní metodu, jak předcházet stresu. Když cítí, že by se mohl dostavit, zaměstná ještě víc hlavu. „Když vidím, že toho je hodně, snažím se tvořit něco, z čeho mám dobrý pocit. Třeba si vymyslím nějaké speciální, bizarní video, které si vyžádá víc práce a kreativity. Věnuju se jenom tomu, až nemám čas na to se stresovat. Prostě nesmíš mít čas být smutný,“ prozrazuje svůj antistresový recept.

Nejlepší psychohygienou je pro něj četba knih nebo hraní videoher. „Když vyjde nová hra, tak ji většinou celou sjedu, ale nejsem typ, který by u toho dokázal sedět třeba pět hodin v kuse. Většinou hraju maximálně dvě hodiny a pak jdu zase něco dělat. Dokážu u toho vypnout a nad ničím nepřemýšlet,“ uzavírá Jakub Enžl.