Zhubnout ve fitku? Změny mohou být rychle, i v řádu měsíce, vysvětluje fitness trenér

A Marek Kovářík zdůrazňuje, že s posilováním se dá začít v každém věku. Stačí k tomu jenom málo. Překonat pohodlnost, užívat si tělesnou aktivitu a nečekat výsledky během pár dnů.

Mění se zájem lidí o posilování během roku, pozorujete výkyvy?

Z mé zkušenosti ano. Nejmenší zájem je v letních měsících. Většina lidí spíše vyhledává venkovní aktivity a do fitek chodí opravdu jen zapálení cvičenci. Od půlky září každoročně pozoruji návrat lidí do posiloven. Obavy, zda fitcentra nezůstanou prázdná, jsem měl po covidu. Po znovuotevření byl pokles dost znát a říkal jsem si, jak to bude dál. Naštěstí posilovny přežily a podle toho, kolik chodí lidí a jak se mnohá fitcentra snaží zkvalitňovat prostředí a zvětšovat prostory, věřím, že je to za námi. Ani jako trenér se nenudím, za což jsem rád.