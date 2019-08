Ve sporu Chodova s firmou o rozvody tepla žádá soud dopracování posudku

Podle soudkyně Lenky Pokorné je základní otázkou, zda případné rozdělení teplofikačního majetku nezpůsobí znehodnocení celého systému.

„Soud vychází z předpokladu, že systém tvoří jeden funkční celek. Je proto zapotřebí dopracovat posudek,“ vysvětlila předsedkyně senátu.

Z něj by podle jejího názoru mělo jasně vyplývat, zda rozdělení systému mezi více subjektů nenarušilo kontinuální dodávku tepla a teplé vody chodovským domácnostem. Posudek ve stávající podobě řeší pouze to, zda je technicky možné teplofikační soustavu města rozdělit.

„Dodávky tepla a teplé vody není zkostnatělý systém. Vyvíjí se. Lze se na něj připojovat, odpojovat se z něj, dodávat nové zdroje,“ řekl při dnešním jednání právní zástupce společnosti Marservis.

To, že by případné rozdělení systému vedlo k přerušení dodávek tepla, vylučuje. Ty jsou totiž zajištěné na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběratelem.

To, že je otopný systém jakousi stavebnicí, však v případě Chodova, který se v procesu ocitl v pozici žalovaného, odmítá právní zástupce chodovské radnice Vladislav Bílek. „Otopný systém byl vybudovaný někdy v sedmdesátých letech minulého století. Od té doby až doposud funguje prakticky ve stejné podobě. Od 1. ledna 1994, kdy dostala společnost Marservis majetek do nájmu, nic zásadního neubylo ani nepřibylo,“ argumentoval Bílek.

Pokud Marservis podle něj tvrdí, že za tu dobu vybudoval něco nového, je to v rozporu s posudkem. „Když už něco, tak vyměnil kus za kus. Posudek v této podobě považuji za nekvalifikovaný, nedůvěryhodný a nepřezkoumatelný,“ konstatoval.

Právní zástupce Marservisu nabídl Chodovu možnost položit znalci v rámci dopracování posudku jakékoliv otázky. Toho hodlá advokát města využít. Zároveň však trvá na tom, aby znalec přímo v soudní síni vypovídal a odpovídal na další případné dotazy. Tento požadavek ovšem předsedkyně senátu označila za nadbytečný, i když jej zcela nezavrhla.

Je to krádež za bílého dne, rozčílil se starosta

Právní zástupce žalobce, tedy společnosti Marservis, se rovněž přiklání pouze k písemné formě dopracování posudku. Vladislav Bílek přislíbil, že dotazy ze strany města doručí protistraně a soudu do deseti dnů.

Společnost Marservis odhaduje, že na dopracování posudku bude potřebovat měsíc. „Nejsem ale schopen předjímat, jak dlouho bude trvat odpovědět na otázky žalované strany,“ zdůraznil právní zástupce Marservisu. Předsedkyně senátu proto odročila další projednávání kauzy na 16. říjen.

„Je to krádež za bílého dne,“ rozohnil se po skončení jednání chodovský starosta Patrik Pizinger. Město se podle jeho slov cítí od počátku majitelem celého systému. „Takto jsme jej Marservisu pronajali a tak nám ho měla společnost vrátit,“ řekl starosta.

Podle něj je nepředstavitelné, že by se tepelné rozvodné zařízení rozkouskovalo. „Marservis zjednodušeně požaduje, aby kus jedné trubky patřil jemu a zbytek městu. To si neumím dost dobře představit,“ vylíčil chodovský starosta podstatu celého sporu.

Město už přitom mělo v roce 2016 v ruce pravomocný rozsudek plzeňského krajského soudu, který dal Chodovu za pravdu. „Chvíli jsme tak měli právní jistotu, že jsme právoplatným majitelem celého otopného systému. Soud totiž dospěl k rozhodnutí, že Marservis vlastnická práva neprokázal,“ povzdychl si Pizinger.

Ta chvíle trvala do okamžiku, kdy věc k projednání vrátil Nejvyšší soud, k němuž společnost Marservis podala dovolání. „Podle Nejvyššího soudu, a pro mě zcela nepochopitelně, je prý zapotřebí provádět další důkazy. Upozorňuji, že se něco prokazuje už devět let. Devět let dávají soudy společnosti Marservis šanci. Proto se musím zeptat, jestli už to není nepřiměřeně dlouhá doba?“ položil řečnickou otázku Pizinger. „Podivností kolem tohoto případu je hodně,“ řekl.

Spor může skončit u Evropského soudu

Už v minulosti přitom chodovský starosta naznačil, že by kauza mohla skončit až u Evropského soudu. „České soudnictví v našem případě selhalo,“ vysvětloval letos v lednu, proč je radnice připravená i k tomuto radikálního řešení starosta.

Zatím radnice podala jedno trestní oznámení. „Týká se provozu jedné části horkovodního přivaděče k Chodovu, kde jsme nabyli dojmu, že není provozován správně. Další právní kroky v současné době zvažujeme,“ dodal starosta Chodova Patrik Pizinger.

Společnost Marservis provozuje od roku 2002 celý systém bez smlouvy s městem.