Covid přivedl do lázní mladší lidi. Chtějí relaxovat, říká ředitel hotelu

Jak na dobu, kdy prakticky ze dne na den přišel covidový generální stop, vzpomínáte?

Bylo to hodně náročné, obzvlášť pro hotely a lázeňská zařízení. My jsme měli štěstí na majitele, který je rozhodnutý do budoucna náš dům dál rozvíjet. A udělal v té době poměrně neobvyklý krok. Navzdory situaci udržel všechny zaměstnance, takže se nepropouštělo. Zpětně vidím, jak prozíravé rozhodnutí to bylo. Vědí to i zaměstnanci. Chápou, že to tehdy nebylo běžné, a váží si toho.

Nedávný zápis města na seznam UNESCO je skvělá pobídka. Lidé změnu vnímají, mluví o ní, vědí, že jedou do výjimečného prostředí. Miroslav Kubec ředitel resortu Reitenberger Spa Medical