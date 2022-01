Na péči o vnoučata nám stát sebral tisíce, zoufají si pěstouni

Vedle nižší podpory si sami musí platit i odvody na pojištění. „Konkrétně my jsme přišli o pět tisíc korun měsíčně. Odvody na zdravotní a sociální pojištění naštěstí platit nemusím, celodenně totiž pečuji o manžela, který je na tom zdravotně velmi špatně. Je na vozíku a bez pomoci se neobejde,“ uvádí Jana Zolotarová, která má spolu se svým mužem Vladislavem v péči dnes osmiletého Péťu.

Vzali si ho hned poté, co se narodil. Jejich dcera se totiž v té době potýkala se závislostí na drogách a žila víceméně na ulici. Hoch by tak musel do ústavu. Závislost ji nakonec dovedla do vězení a posléze do léčebny.

„Nebyl to pěkný příběh, který jsme s ní prožívali. Ale dnes je čistá a snaží se uspořádat život a hlavně splatit dluhy, které nasekala. Úplně se od Chebu odřízla. Bylo to nutné, jinak by hrozilo, že do závislosti znovu spadne. Dnes žije v Kladně, v jedné místnosti, ale má práci, snaží se,“ vysvětluje Jana Zolotarová.

Péči o vnoučka a těžce nemocného manžela musí zvládat, přestože sama čelí zdravotním problémům, kvůli kterým nedávno přišla o ledvinu. Vzhledem ke zkrácení příspěvku má teď strach z budoucnosti.

„Potřeby do školy, oblečení, jídlo. A taky nějaký ten kroužek. Jenže to nevím, jestli si teď budeme moci dovolit. V létě jsem ho posílala na dva tábory, aby se zabavil a něco se i naučil. Na to, abychom s ním jezdili na výlety my, nemáme peníze ani možnosti. I to asi budeme muset omezit,“ hořekuje.

Péťa navíc trpí revmatoidní artritidou, která mu ničí klouby a zhoršuje zrak. To vyžaduje pravidelné a poměrně časté kontroly na specializovaném lékařském pracovišti v Plzni, kam s ním musí Jana Zolotarová dojíždět. Problém je i pořízení brýlí, které chlapec nutně potřebuje.

Pěstouni vybraní úřadem si naopak polepší

Ministerstvo legislativní změny odůvodňuje tím, že počty pěstounů klesají z důvodů nízkých odměn. Jenomže ty se zvedly jen takzvaně zprostředkovaným pěstounům. To jsou lidé vedení v evidenci žadatelů o pěstounskou péči, které vybírá úřad. A jim také náleží dávka zvaná odměna pěstouna.

Oproti tomu u nezprostředkované pěstounské péče, kdy je pěstounem příbuzný a úřad o zařazení do evidence nerozhodoval, se vyplácí příspěvek při pěstounské péči. A ten se nyní snížil.

„Jsem dlouhodobá pěstounka, prarodič, tedy nevybraná úřadem. A tak trochu nechápu, proč bych měla na dítě dostávat méně než jiní pěstouni. Vychovávám ho snad jinak? Mám nižší náklady? To rozdělení pěstounů bylo velmi nešťastné,“ říká k novele zákona další pěstounka Šárka Šmukařová, která se stará o svého vnuka, jedenáctiletého Ríšu.

Od pádu na dno ji zachránilo to, že může pracovat. Pokud by ale o práci přišla nebo by pracovat z jakéhokoli důvodu nemohla, obává se, že by péči nezvládla.

„Argument, že jsem osoba blízká a je mojí povinností se starat, ten bych uznávala jen v případě své dcery. Ale u vnoučat? Nikdo neocení, že musím v mém věku znovu vychovávat dítě, starat se, prožívat s ním pubertu,“ stýská si.

Také ona přiznává, že bude muset mnohem víc šetřit. A děsí se nenadálých výdajů a zdražování. Od Nového roku už platí víc za nájem bytu. „Nebudu schopná si našetřit peníze například na výměnu pračky nebo ledničky,“ dodává.

Naopak zprostředkovaní pěstouni, tedy ti vybraní úřadem, si díky novele zákona polepší. V některých případech i o tisíce korun. Odměna pěstouna se totiž nově odvíjí od aktuální minimální mzdy. Novela navíc navyšuje i odměnu podle stupně závislosti dítěte. Je nutné rovněž upřesnit, že z této částky se ještě platí povinné měsíční odvody, jde tedy o hrubý příjem.