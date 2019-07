Za prázdnou PET lahev získají lidé na filmovém festivalu lístek do muzea

15:26 , aktualizováno 15:26

Zálohování PET lahví je zatím pouze tématem do diskuze, na karlovarském filmovém festivalu ovšem návštěvníci najdou zařízení, které za použitý obal nabídne protihodnotu. Kdo v recepci hotelu Thermal odevzdá do automatu prázdnou lahev, získá volnou vstupenku do Mattoni muzea v Kyselce.