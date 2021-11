Policie hledá svědky. Nejspíš viděli, jak matka s dcerou mlátily mladíka

Událost se stala 14. září večer před před karlovarskou restaurací.



Dvacetiletá bývalá partnerka stejně starého mladíka se tehdy podle zjištění policistů domluvila se svou osmačtyřicetiletou matkou a čtyřicetiletým známým. Společně zosnovali plán, jak získat peníze, které si poškozený půjčil na jméno své bývalé partnerky.

Muž nejprve došel pro mladíka do restaurace. „Uchopil ho za oblečení a začal mu vulgárně nadávat. Poté ho povalil na jídelní stůl a nakonec ho vyvlekl ven, kde čekaly obviněné ženy,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Ženy se do mladíka pustily a jejich známý ho držel. „Několikrát poškozeného udeřily do hlavy. Muž poškozenému stále nadával a hrozil dalším napadením v případě, že nevrátí finanční prostředky. Mladík následně trojici ze strachu vydal svůj občanský průkaz, který po něm požadovali,“ řekl Kopřiva.

„Karlovarští kriminalisté provedli během prověřování a vyšetřování několik úkonů, ale stále se jim nepodařilo zjistit totožnost dvou důležitých svědků, kteří situaci zblízka pozorovali,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Zdůraznila, že jde o svědky události, které je potřeba vyslechnout. Policisté totiž věří, že mohou mít pro trestní řízení důležité informace.

Muž i žena vypadají zhruba na třicet let. Muž na záznamu má hnědé husté vlasy, strniště a je oblečený do modrého trika. Žena pak má hnědé vlasy sčesané do drdolu a na sobě bílou mikinu a černé tepláky.

„V případě, že osoby na fotografii poznáváte, obraťte se na jakoukoliv služebnu Policie České republiky nebo na tísňovou linku 158,“ vyzvala Pešková.