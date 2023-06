Knihovna nabízí čtenářům letní posezení na terase, chybět nebude promítání

K dispozici je tu čtenářům ale pouze kouřem a ohněm nedotčený fond, tedy knihy, audioknihy a společenské hry, které byly v době požáru v suterénu knihovny zapůjčené čtenářům. A samozřejmě novinky.

„Terásku jsme vybavili novým pohodlnějším nábytkem, slunečníky a markýzou. Nabídne příjemný stín po celý den a klidné místo uprostřed města s výhledem do zeleně. Letní čítárnu je možné využívat od pondělí do pátku vždy od 9 do 16:30 hodin,“ uvedla ředitelka knihovny Martina Kuželová.

Letní terasu hodlá knihovna využít i k promítání. Jako první je plánován na 28. červenec úspěšný film Velryba. Jde o famózní comeback Brendana Frasera jako 270 kilogramů vážícího osamělého učitele, jenž se snaží obnovit rozpadlý vztah se svou dcerou. V srpnu se pak uskuteční další dvě promítání, vždy po dvoutýdenní přestávce. A to vždy od 22 hodin.

Řeší se rozsah oprav

Hlavní budova knihovny prozatím zůstává po požáru, k němuž došlo 8. září loňského roku, uzavřená. Při sanačních pracích se totiž ukázalo, že strop, který byl někdy v 70. letech zavěšen do bývalého sálu secesní budovy, už dnes staticky nevyhovuje. Nemůže tedy nadále nést regály plné svazků.

Podle Kuželové se nyní řeší, v jakém rozsahu se opravy budovy uskuteční. „Chceme postupovat v souladu s projektem na rekonstrukci a přístavbu knihovny schváleným památkáři a strop odstranit. Knihovna tak ale přijde o část skladovacích prostor. Na druhou stranu je nyní ve hře i instalace výtahu,“ doplnila Kuželová.