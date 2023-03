Otevření chebské knihovny po požáru se odkládá, musí se opravit podlahy

„Při prohlídce budovy knihovny, která prošla nákladnou opravou po požáru, se ukázaly další závady pod podlahovou krytinou depozitáře. V betonovém podkladu jsou praskliny a propadliny. Ještě před stěhováním regálů a jejich zaplnění knihami tak bude nutné poškozené podlahy opravit,“ konstatoval místostarosta Pavel Pagáč.

Podle Pagáče se tak datum otevření knihovny prodlouží asi o dva měsíce. Práce podle odhadů vyjdou na přibližně půldruhého milionu korun. Knihovna by rovněž v rámci oprav měla získat nové protipožární zabezpečení a také moderní technické prostředky, které by případnému rozšíření požáru či kouře bránily.

Poškození podlah ale nesouvisí s požárem z loňského září a s rozsáhlým zakouřením, které knihovnu připravilo o většinu svazků i část vybavení. „Léta zatížené podlahy ve skladech s regály jsou tak poškozené, že je místy nutná jejich celková oprava. Její rozsah je ještě nutné posoudit z hlediska památkové péče,“ uvedla ředitelka knihovny Martina Kuželová.

Hlavní budova se stala kulturní památkou

Jak Kuželová doplnila, provizorní chod půjčovny pro dospělé je zabezpečen v 1. patře malé knihovny u Komerční banky. A to v pracovních dnech od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin. „Přednáškovou místnost knihovny teď zaplní regály ze skladu v přízemí, budou se i podvečerní akce pro dospělé odehrávat v malé knihovně,“ doplnila ředitelka Kuželová.

Chebská knihovna před dvěma lety oslavila 110 let existence. Byla vystavěna jako druhá veřejná knihovna na našem území. První vznikla ve Svitavách, ale ta je nyní už v jiném objektu. Chebská knihovna je tak nejstarší u nás, která ve svých původních prostorách stále působí. Její hlavní budova byla prohlášena za kulturní památku, je významným představitelem secesní architektury.