Lidé vyjadřují podporu zdravotníkům, posílají jim domácí zákusky či ovoce

„U nás v Chebu jsme tuto iniciativu pracovně pojmenovali Peče celá ekumena. Ale je třeba říct, že se netýká jen místních křesťanských církví, ale všech lidí, kteří reflektují nesmírný fyzický i psychický zápřah zdravotníků v souvislosti s epidemií. Smyslem je zdravotníky podpořit, poděkovat jim za jejich nasazení a vyjádřit jim solidaritu,“ řekl dobrovolný nemocniční kaplan chebské nemocnice otec Vít Metoděj Kout, který je zároveň pravoslavným duchovním z Františkových Lázní.

Právě on bude v chebské nemocnici balíčky předávat a navíc celou akci koordinuje. „Na přípravě se podílejí křesťanské církve z Chebu, Františkových Lázní a Skalné, ale i celá řada lidí, kteří nejsou členy žádné církve. U každého balíčku bude vždy uvedeno, kdo jej přichystal, včetně krátkého vzkazu a poděkování zdravotníkům,“ popsal otec Metoděj.

Vysvětlil, že jako kaplan prostředí chebské nemocnice dobře zná a je tedy schopen zásilku doručit. „Navíc díky své kaplanské roli mohu při předání personál nemocnice podpořit svou přítomností a sdílet s ním aktuální situaci,“ nastínil.

Balíčky bude do nemocnice přivážet vždy dvakrát v týdnu a přednostně jimi zásobovat oddělení Covid, ARO a JIP. „Podpořit by si zasloužili všichni zdravotníci celé nemocnice, ale naše osobní kapacity jsou omezené. Pokrýt celou nemocnici nezvládneme. Je zde ale prostor pro další iniciativy a spolupráci všech lidí, kteří nejsou ke zdravotníkům lhostejní,“ vyzval otec Metoděj.



V nemocnici iniciativu vítají s otevřenou náručí. „Doufali jsme, že si na nás opět někdo vzpomene. Pro nás je to ohromné povzbuzení, vždyť v tom covidovém kolotoči jedeme už od poloviny září. A to, co pro nás na jaře otec a lidé kolem něj udělali, bylo prostě úžasné. Už se nám teď po tom začalo docela stýskat,“ řekla se smíchem staniční sestra Václava Markgrafová z covidového oddělení chebské interny.

Popsala, že lidé, kteří pracují v ochranných oblecích, respirátorech a se štíty na obličeji, se vždy těší, až se posadí a dají si sladký zákusek. „To je opravdová psychická podpora, která nás pokaždé nakopne do další práce. Dostáváme i ovoce, kávu, na jaře to byly dokonce i květiny,“ zavzpomínala staniční sestra.

Nemocnici ale pomáhají lidé i jinak. Podle jejích slov nemocnice dostala na jaře od zaměstnanců Auto Kelly myčku nádobí.

K dobrotám přibalili i děkovný dopis

První várku jogurtů, kávy a ovoce obdrželi už i zaměstnanci Nemocnice v Karlových Varech. S dary přišli lidé z karlovarské Korona Assistence, Regionálního dobrovolnického centra Instand a také parta dobrovolnic, které si říkají Holky z Moskevské. Zdravotníky potěšil také doprovodný dopis, který spolu se zásilkou obdrželi.

„Všem lékařům, sestrám, sanitářům a pracovníkům Karlovarské krajské nemocnice bychom za karlovarskou veřejnost chtěli poděkovat za stoprocentní nasazení v boji s covidem-19. Drobným dárkem chceme vyjádřit, že jste pro nás nezbytní a nejste v tom sami! Vážíme si toho, jak pečujete o všechny, kteří s touto nemocí bojují. Víme, že každodenní nasazení stojí hodně sil. A oceňujeme, že ačkoli se musíte postarat o osobní záležitosti, o své blízké a rodinu, prioritou zůstává vaše profese a záchrana vážně nemocných pacientů,“ četli zdravotníci v dopise.

Pro zájemce, kteří chtějí zaměstnance nemocnice rovněž podpořit, bylo v Karlových Varech na Moskevské ulici otevřeno sběrné místo.