Ostrovskou nemocnici ocenili odborníci za akutní lůžkovou péči

Pomyslnou medaili nemocnici udělili odborníci, kteří posuzovali hned několik důležitých ukazatelů. Mezi nimi třeba prevenci pádů, bezpečnost při používání léků s vyšší mírou rizikovosti nebo optimální hygienické postupy při péči o pacienty.



„V týmu auditorů, kteří nemocnici procházejí, musí být vždy lékař, sestra a technik, aby se zkontrolovala všechna zdravotnická i nezdravotnická pracoviště,“ upřesnila Renata Podstatová z České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví.

Tato společnost anketu vyhlašuje každoročně a její auditoři oceňují zejména ta zařízení, která v kvalitě péče udělala za poslední rok největší pokrok. Ankety se letos zúčastnilo na třicet nemocnic z celé republiky a ocenění získala také například Thomayerova nemocnice v Praze.

Ostrovská nemocnice si dělá pravidelně i vlastní audity. „Pod kvalitou si totiž každý může představit něco jiného, takže my jsme standardizovali jednotlivé procesy a činnosti, které musí každý pracovník dodržovat. To je výhoda hlavně pro ty, kteří k nám nastupují nově. Od lékařů, sester až po prádelnu. Všichni dostanou k ruce kuchařku, do které se můžou kdykoliv podívat,“ vysvětlila manažerka kvality Nemocnice Ostrov Helena Piškaninová.

„Že jsme ocenění v této nelehké době získali, připisuju i tomu, že jsme nemocnice rodinná. A to nejen velikostí. Všichni zaměstnanci se tu navzájem znají a jsou ochotni si pomáhat,“ dodala Piškaninová.

Co teď ale necítí, je soudržnost lidí mimo nemocnici. Dodnes má ve své kanceláři pro potřeby jednotlivých oddělení ústenky, které do nemocnice na jaře vozily švadlenky ze všech koutů republiky. „Dokonce za námi s balíkem roušek přijeli motorkáři až z Brna,“ zavzpomínala a dodala, že tohle Češi umí.

„Když je krize, semknou se, ale teď na podzim se společnost rozdělila. Polovina lidí je vyděšená, ta druhá laxní,“ dodala Helena Piškaninová s tím, že by si teď ale měli všichni vzpomenout na to, co dělali na jaře. Jen tak se dá podle ní současná situace zvládnout.