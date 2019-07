Vzácná kachlová kamna, o která se vedl spor, se dočkají obnovy

„Dosud jsou ta kamna umístěna velmi nevhodně na Chebském hradě. My jsme vyhráli zhruba tříletý soudní spor, kdy se Karlovarský kraj o tato kamna zajímal, takže je podle mého názoru nutné, abychom se o ta kamna dál postarali, to znamená zrestaurovali je a poté vystavili,“ uvedla náměstkyně hejtmanky pro kulturu Daniela Seifertová.

Restaurování kamen má podle ní přijít na řadu během podzimu a zástupci kraje by je poté rádi viděli vystavená ve zrekonstruovaném chebském muzeu. To je kvůli opravám od ledna zavřené s tím, že rekonstrukce potrvá zhruba rok.

„Zda se to podaří, nebo nepodaří, nejsem v tuto chvíli schopná říct, protože je velmi málo lidí v našem státě, kteří tuto restaurátorkou práci mohou zhotovit. Mají i různé zakázky, takže nebudou čekat na to, až je oslovíme, ale uděláme všechno pro to, aby ta kamna zdobila nové otevření muzea po rekonstrukci,“ doplnila Daniela Seifertová.

Lidové kroje a průpovídky

Kachlová kamna byla součástí rozsáhlého souboru Russových děl, která po něm zůstala v jeho dílně v Krásně. Vznikla na objednávku města Chebu a jsou zdobená plastickými reliéfy s národopisnou tematikou, lidovými kroji ze sudetoněmecké oblasti a třiašedesáti rýmovanými egerlandskými průpovídkami.

V roce 2015 o kamna zažádal Loket a krajští zastupitelé rozhodli, že je městu nevydají. Proto se bývalé vedení Lokte obrátilo na soud s žalobou o určení vlastnictví.

Původně se opíralo o to, že jsou kamna součástí takzvané loketské sbírky, kterou už před lety vrátil stát městu. Tu nyní zaměstnanci loketského hradu třídí a exponáty průběžně vystavují.

Okresní soud v Karlových Varech loni v listopadu rozhodl, že jsou kamna majetkem kraje.

Pozůstalost Williho Russe čítá celkem 255 předmětů, z nichž jsou nejpozoruhodnějším exponátem právě kachlová kamna zhruba za 5,5 milionu korun.