Slunce, štěpka či odpad. Cheb hledá možnosti alternativních zdrojů energie

Nová energetická koncepce má ukázat, jakým směrem se město může vydat. „První etapa by měla být hotová už v polovině roku. Dá se očekávat, že před další topnou sezonou už bychom měli vědět, jakým směrem by se město Cheb mohlo v budoucnu ubírat,“ řekl starosta Jan Vrba.

Podle jeho slov by koncepce měla řešit jednak otázku využívání obnovitelných zdrojů na budovách města, ale i na soukromých domech, které odebírají teplo z centrálního zdroje. Většina z nich je spravována společenstvím vlastníků bytových jednotek (SVJ).

„Vedle solárních elektráren na školách a dalších objektech města mohou úspory přinést systémy na solární ohřev užitkové vody. Povzbudíme SVJ a další vlastníky, aby si ta zařízení pořizovali. Je ale třeba solární systém a dodávky teplé vody z kotelny propojit a také je zásadní otázka financování. Je dobré vědět, že na tyto systémy lze čerpat dotace, možná by přispěla i Terea jako centrální dodavatel tepla a teplé vody,“ naznačil starosta.

První vlaštovkou je elektrárna na škole

Koncepce by mohla nastínit cestu, jíž by se ubírala společnost Terea. „Znovu by měla posoudit možnost využití spalovny odpadu. Novinkou je, že se nabízí možnost spalování suchých kalů z Chevaku. Další je využití štěpky. Cheb vlastní rozsáhlé lesy, štěpku běžně prodává a přitom by tento materiál mohl sám využít. Jenže žádné zařízení k tomuto účelu nyní v Chebu není,“ uvedl starosta.

První vlaštovkou, která bez ohledu na novou koncepci dostala na radnici zelenou, je solární elektrárna na střeše 6. základní školy a bazénu. Na mimořádné schůzi se sešli radní města, aby vybudování fotovoltaiky na objektu školy a smlouvu o připojení k distribuční soustavě schválili. „Projekt je hotový, už žádáme o dotace. Celé se to bude dělat koncem letošního nebo začátkem příštího roku,“ prozradil starosta.

Dotace či půjčky pro vlastníky domů a bytů

Velký potenciál vidí i v samotné regulaci otopné soustavy. Jako nejvýhodnější by podle Vrby měly v jednotlivých domech vzniknout regulační a předávací stanice. „Dokážou snižovat spotřebu třeba tím, že na noc v celém domě teplo do radiátorů přiškrtí. Nebo se v nich dá případně mixovat teplá voda ze solárního ohřevu s dodávkou z kotelny. To by mohly být významné úspory,“ poznamenal starosta.

„Pokud koncepce ukáže, že například solární ohřev povede k významným úsporám, tak můžeme přemýšlet nad dotacemi a půjčkami pro SVJ, můžeme nabídnout pomoc s odborným zjišťováním nosnosti střešních konstrukcí a tak podobně, abychom je podpořili. Myslím si ale, že například na panelových domech by problém s nosností být neměl, tam jsou stropy z betonu,“ dodal starosta Vrba.