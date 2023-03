Chodov využije střechy budov, město má pak sloužit jako velká elektrárna

„Chceme na město pohlížet jako na zdroj energie,“ konstatoval starosta Patrik Pizinger. Projekt by se měl zatím týkat výhradně budov v majetku města, kterých je přibližně dvacítka. Na jejich střechách by podle záměru měly vzniknout solární elektrárny.

Chodovští nasbírali zkušenosti při realizaci obdobného projektu na střeše jedné ze škol. Projekt, na němž nyní začínají na radnici pracovat, je ovšem daleko ambicióznější. Cílí totiž na město celé. Vyrobená energie pak poslouží opět městu.

Studii k záměru bude mít město ještě letos

„Systém vyrobí nejvíce energie v době, kdy je její spotřeba nejmenší. To znamená o prázdninách. Proto řešíme možnost zasíťování celého města a napojení zdrojů obnovitelné elektřiny například na síť veřejného osvětlení,“ naznačil starosta.

Uvědomuje si ale, že koncipovat město jako elektrárnu není záměr na pár let. „Teď hledáme specialisty, kteří by nám dokázali říct, jaký potenciál město má a co musí udělat, aby ho umělo dosáhnout. A také jak celé město propojit,“ popsal Pizinger nejbližší plány.

Studii by přitom chtěla mít radnice v ruce ještě letos. Samotnou realizaci celého projektu pak starosta označuje za dlouholetý proces. „A také drahý. Budou to stamiliony korun,“ podotkl Pizinger.

Na obnovitelné zdroje cílí celý region

Peníze chtějí v Chodově shánět zejména z dotačních titulů. „Obnovitelné zdroje energie se těší unikátní dotační podpoře. Byl by hřích ji nevyužít,“ doplnil starosta s tím, že právě na studii už letos město požádalo o půlmilionovou dotaci.

Projekt městské elektrárny bude zastřešovat městská firma Teplo Chodov. Podle starosty by bylo ideální, kdyby jej i sama realizovala. Znamenalo by to, že použitá technologie bude jednotná. Otázka obnovitelných zdrojů energie v posledních letech regionem rezonuje.

Důvodem je fakt, že největší firmou kraje je těžařská společnost Sokolovská uhelná. I ta už se připravuje na takzvanou dobu pouhelnou. A alternativní zdroje energie hrají v jejích záměrech prim.

Nejvíce projektů chystá Sokolovská uhelná

První fotovoltaická elektrárna už funguje nedaleko obce Lipnice. Další chce společnost začít stavět v letošním roce. „Na přelomu dubna a května začne výstavba fotovoltaické elektrárny u Nového Sedla,“ potvrdil Pavel Tomek, předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné.

V roce 2021 přihlásila těžařská firma do výzvy RES+ Modernizačního fondu projekty fotovoltaických elektráren v celkové hodnotě 1,7 miliardy korun. Jejich výkon bude 87,7 megawatt peaku.

„Maximální výše podpory z fondu činí 460 milionů korun,“ upřesnil člen představenstva Sokolovské uhelné Pavel Poc. Dalších šest energetických projektů přihlásila společnost do výzvy v roce 2022.