Převrácený kamion, auto na střeše. Řidiče zradily namrzlé silnice

Brzy ráno zablokoval havarovaný kamion hlavní silniční tah z Karlových Varů do Plzně. Nehoda se stala u Toužimi a policisté řidiče odkláněli přes Třebouň.



„Na zledovatělé vozovce nezvládl řidič řízení a nákladním vozidlem zablokoval silnici, která byla několik hodin neprůjezdná,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Jen o několik minut později a zhruba o dvacet kilometrů dál měl na namrzlé vozovce problémy další řidič kamionu. Převrátil se u Mnichova na Chebsku.

„Vozidlo se převrátilo na bok. Zraněného řidiče jsme museli vyprostit. Z proražené nádrže pak začala unikat nafta, část se podařilo hasičům odčerpat, větší množství uniklo do půdy,“ informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Šofér utrpěl lehká poranění.

Problémy měli ráno ale i řidiči osobních automobilů. U Plesné dostala řidička smyk a s vozidlem se převrátila na střechu.

Obdobně dopadl také šofér u Dolního Žandova či Drmoulu, kde s autem sjel do příkopu.

„Dopravní nehodu jsme řešili také na dálnici D6 či poblíž Nového Sedla, kde řidička dostala smyk a narazila do betonového mostu. Všechny dopravní nehody se obešly bez vážného zranění,“ doplnil Kopřiva.

Policisté upozorňují, že namrzlé silnice mohou dělat motoristům potíže i v následujících dnech, a to zejména ráno.

„Řidiči, kteří ráno se svým vozidlem vyjedou, by se měli připravit na to, že komunikace namrzají pouze místy, a to především v lesních úsecích či na mostech,“ upozornil policejní mluvčí.