Kaple v chebské nemocnici dočasně skončila kvůli rekonstrukci zařízení

„Po rekonstrukci dojde opět k jejímu zřízení,“ vysvětlil mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Vladislav Podracký. Podle jeho slov se po tu dobu budou duchovní služby řešit individuálně.

Historie nemocniční kaple v chebské nemocnici sahá daleko do minulosti. Od samého počátku, kdy zde sloužily členky církevního řádu Milosrdných sester, byla neoddělitelnou součástí nemocnice.

Fungovala bez přestávky až do 50. let minulého století. V 90. letech navázalo vedení nemocnice na tuto tradici a nechalo zřídit pietní rozlučkovou místnost, která byla v provozu několik let.

Následně zde byla v květnu 2013 spuštěna služba nemocničního kaplana, a o dva roky později se během ekumenické bohoslužby otevřela nemocniční kaple, první svého druhu v celém kraji.

Duchovní služby se budou řešit individuálně

Na vybavení kaple se složily místní křesťanské církve, jejichž členové se v rámci chebské ekumeny setkávají. Jak uvedl otec Vít Metoděj Kout, který funkci nemocničního kaplana vykonává, je jeho úkolem duchovně podporovat pacienty i pracovníky nemocnice a sloužit jako kontaktní osoba mezi církvemi a nemocnicí.

„Kaple byla zároveň koncipovaná jako zázemí kaplana při poskytování služby, jako dějiště příležitostných bohoslužeb a kulturních akcí i jako místo ticha, odpočinku a osobní modlitby,“ uvádí otec Metoděj.

Doplňuje, že prostor zároveň sloužil jako místo osobního setkání s kaplanem a dalšími duchovními, kteří do nemocnice přicházeli na vyžádané návštěvy.

„Díky centrální poloze bylo možné na toto místo přivézt nepohyblivého pacienta i s postelí. Kaple byla zároveň intimním místem setkání rodin s pacienty a také pietním místem důstojného posledního rozloučení. Jejím smyslem bylo přispět k reflexi celostního pohledu na lidské zdraví. V republice bychom už jen těžko hledali fakultní nemocnici, ve které by nebyla kaple nebo vyškolení duchovní, které nemocnice pro podporu pacientů i zdravotnického týmu sama zaměstnává,“ dodal otec Metoděj.